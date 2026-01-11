（影）伊朗血腥鎮壓升級！醫院爆滿、屍體堆疊、示威死亡逾百人

[Newtalk新聞] 伊朗反政府示威持續擴大，多名伊朗民眾與醫療人員向外媒形容，傷亡人數不斷攀升，現場情況宛如一場「惡夢」，醫院中甚至疊滿屍體。《CNN》指出，一名骨科醫師表示，急診室裡至少有30名肢體中彈的傷者。德黑蘭法拉比眼科醫院則出現約200至300人眼部嵌有霰彈的病患。





據《CNN》報導，自伊朗政府週四（8日）晚間關閉境內所有通訊後，街頭聚集人潮規模前所未見，涵蓋各年齡層。但伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei ）週五（9日）發表電視談話後，安全部隊一改過往鎮壓模式，展開暴力鎮壓，有目擊者指控軍警動用實彈、霰彈、催淚瓦斯與電擊器，導致多人中彈倒地。

安全部隊一改過往鎮壓模式，展開暴力鎮壓，有目擊者指控軍警動用實彈、霰彈、催淚瓦斯與電擊器，導致多人中彈倒地。 圖：翻攝自 X





《IranWire》報導畫面中，醫護人員正在搶救一名頭部中彈的女性。他在影片中說：「我這輩子從沒見過這樣的場面，這些無恥的人朝頭部和頸部射擊，你知道目前有多少傷患嗎？」





據 X 帳號「Visioner」引述一名居住在內沙布爾的醫師在傳給《IranWire》的語音訊息表示，安全部隊從建築物屋頂向示威者開槍，甚至普通路人一戶六口路過時遭到射擊，一名老婦人的看護在返家途中也中彈受傷。





部分醫護人員則向《CNN》透露，傷者被送往醫院時情況混亂，有人全身佈滿彈丸、骨折，甚至出現遺體堆疊的慘況。一名伊朗社工向《CNN》表示，目睹一名女孩被電擊裝置擊中頸部直到昏迷，且同事的兒子也在多名死者之列。





據「人權活動家通訊社」（HRANA）統計指出，過去 14 天內，至少 78 名抗議者遭殺害，累計死亡人數已達 116 人，其中包含 38 名安全人員；另有超過 2,600 人遭到拘捕。 圖：翻攝自 X





在官方嚴密封鎖資訊的情況下，據「人權活動家通訊社」（HRANA）統計指出，過去 14 天內，至少 78 名抗議者遭殺害，累計死亡人數已達 116 人，其中包含 38 名安全人員；另有超過 2,600 人遭到拘捕。因官方封鎖資訊的情況下，相關數字目前無法獲得驗證。





與此同時，國際間支持伊朗者的行動也同步升溫。近日一名示威者攀上倫敦伊朗大使館陽台，將現行國旗取下，改掛 1979 年伊斯蘭革命前、已遭禁用的「獅子太陽旗」，引起館外數百名反伊朗政府群眾一陣歡呼聲。





伊朗保守派國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）則強硬警告，若美國對伊朗採取任何軍事行動，美國在區域內的軍事與商業據點都將被視為報復目標，並強調伊朗「不會等到事後才回應」。

