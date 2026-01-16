(影) 伊朗警長身中40刀遭抗暴民眾刺殺! 伊斯蘭革命衛隊也驚傳抗命叛變

[Newtalk新聞] 伊朗近期爆發大規模反政府示威遊行，大批民眾上街抗議，當局則採用暴力手段進行鎮壓，伊朗國內的局勢變化也成為國際輿論的關注焦點。針對當局殘暴鎮壓抗議民眾的行為，美國開始調動軍隊，並宣布向多名伊朗高級官員實施制裁。另外，伊朗軍方疑似發生「叛變」的消息，也引發大量網友爭相討論。





X 推主「破幕推牆」指出，由於伊朗當局開始針對抗議民眾進行鎮壓，並宣布將對所有被逮捕的抗議者實施絞刑，大批伊朗民眾在示威過程中死亡，或遭到當局逮捕拘禁。隨著官方與民眾間的矛盾情緒不斷升溫，部分地區的抗議行動也變得更加激進。X 推主「Nioh Berg」表示，伊朗北部城市卡拉季的法迪斯區警長哈迪．薩德格 ( Hadi Sadegh ) 在與民眾的衝突中遭到刺殺，預估全身傷口超過 40 處。

廣告 廣告





針對伊朗當局持續暴力鎮壓抗議民眾的行為，美國與以色列開始進行大規模的軍事調動，準備向伊朗實施打擊。推主「以色列戰爭」稱，歐美國家針對伊朗的軍事打擊已經「無法避免」，認為消滅掌權的哈梅內伊將有效協助伊朗民眾推翻現政權。





伊朗國內的反政府示威遊行規模逐漸提升，越來越多民眾走上街頭，表達對哈梅內伊政權的不滿，當局則透過暴力鎮壓的方式，試圖阻止抗議群眾上街。 圖：翻攝自 @MarioNawfal X 帳號





除了進行軍事部署外，美國也針對伊朗的官員與銀行發起了制裁。推主「李老師不是你老師」表示，當地時間 15 日，美國財政部宣布針對包含伊朗國家安全最高委員會秘書阿里．拉里賈尼在內的多名伊朗安全官員實施制裁，並將包含 18 名可能與伊朗「影子銀行」有關的個人或實體列入制裁清單，希望透過相關舉措對發起抗議的勇敢伊朗人民提供支持。





然而，X 推主「Visioner」指出，隨著美軍不斷加強在中東地區的軍事部署，伊朗當局也採取行動，準備應對隨時可能爆發的戰爭。「Visioner」稱，伊朗已經完全關閉了自身的領空，當局也下令伊斯蘭革命衛隊的防空部隊進入「最高戰備狀態」，試圖應對美國、以色列等國家可能發起的攻擊。





自 11 日起，伊朗革命衛隊與巴斯基民兵便在沙赫薩瓦爾街頭大規模集結，在各大市區進行武裝巡邏。 圖：翻攝自 X





與此同時，X 推主「Mario Nawfal」也爆料稱，在針對抗議民眾發起多日的暴力鎮壓後，伊朗軍方也疑似出現了「拒絕聽從上級鎮壓指示」的現象，推測伊朗的統治者階級也已開始分裂。「Mario Nawfal」表示，當地時間 9 日，伊朗伊斯蘭革命衛隊的情報機構突然發布公開貼文，宣稱該組織正在處理部隊中可能存在的「棄兵行為」。雖然該貼文在發布後數小時就遭當局刪除，但這 45 年來首次公開承認統治階級分裂的貼文也引來了許多伊朗民眾的關注。





「Mario Nawfal」引用分析師沙納卡．安斯萊姆．佩雷拉的評估報告指出，一旦統治階級發生分裂，當局對伊朗的控制能力將被大幅減弱，拒絕鎮壓民眾的安全部隊也可能大幅增加。「造成伊朗政權垮台的原因，除了經濟的大規模崩潰外，也與軍方停止、拒絕向民眾開火有關」。該報告宣稱，伊朗政權最快將在 90 天內發生崩潰，「部隊叛逃，經濟崩潰、社會動盪與民眾對當權者的怨恨，是近期一系列事件的根源」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北韓揚言將派兵援伊朗 以警告轟它核武庫! 伊淨空空域驚見2中共軍機

美「第52州」也出列? 大使候選人說在這裡 緊急道歉沒用 4千人連署要他滾