影/伊朗購物中心突竄火舌「傷亡不明」 消防安檢曾不合格

記者高珞曦／綜合報導

美國與伊朗近日才宣布有談判可能，伊朗首都德黑蘭（Tehran）的詹納阿巴德（Jannat Abad）傳出購物中心嚴重火警，滾滾濃煙竄天，火勢疑似由1處2000平方米的棚架燒起，肇因與傷亡暫不明。

伊朗首都德黑蘭西北方城市 詹納阿巴德（Jannat Abad）1處購物中心突發大火，飄出黑色濃煙 。（圖／路透）

綜合外電報導，當地時間3日早上9時55分許（台灣時間3日下午2時25分許），德黑蘭西北區詹納阿巴德（Jannat Abad）的市場與購物中心通報有大規模火警。

商場內部幾乎全燒毀，往內看已可見被大火燒塌的部分建築。（圖／路透）

起火點疑似位在2000平方公尺的棚架，當時商場內有大約200家商鋪正在營業，由於火勢迅速延燒，店鋪幾乎全毀，建築內部甚至被燒得坍塌。

廣告 廣告

這場火災來的猛烈，從附近市區和公路望過去，都能看見濃煙挾火舌直竄天際。

消防單位動員大批人力趕赴現場救火。（圖／路透）

據報，當地消防單位派遣至少10處消防隊人員與雲梯車、升降機等設備前往滅火，有幾名市民因吸入濃煙就醫，不過有關單位還未公布火災肇因與確切傷亡情況。首都市府消防局發言人馬勒奇（Jalal Maleki）提到，局曾就消防問題3度警告過該購物中心，內部聚集布料行、服裝店和販售噴霧劑的店舖，也接受過消防安檢，所幸這次煙霧警報器啟動及時，才讓民眾得以逃生。

延伸閱讀

AI 揪出「無症狀」關鍵病灶 54歲男幸運逃離大腸癌！

傳OpenAI內部不滿輝達晶片效能 去年起尋找替代方案

沒瘦要賠200萬！印太智庫執行長喊：這局不能輸...1個月「暴瘦11kg」