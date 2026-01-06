（影）伊朗軍警巴士遭炸! 軍隊開槍鎮壓 抗議者冒死肉身對抗國家暴力

[Newtalk新聞]

伊朗反政府示威已逾一周，據消息，抗爭行動已擴散至全國 108 座城市，衝突也逐漸升級，傳出雙方武裝對抗、革命衛隊巴士遭炸彈襲擊、政府採取實彈開槍鎮壓，民間革命情緒也日漸高漲，甚至當街處決了向平民開火的民兵。





伊朗反政府抗爭行動已擴散至全國108 座城市，衝突也逐漸升級。 圖：翻攝自 X





據 X 帳號「Shayan X」披露，在德黑蘭南部的納齊阿巴德（Naziabad），一輛載滿伊斯蘭革命衛隊「巴斯基」（Basij）民兵的巴士，遭到不明爆炸物直接命中。





馬萊克沙希的政權軍隊直接向抗爭者開火，導致數人死亡、數十人受傷。 圖：翻攝自 X





而據 X 帳號「BreakingAlert」消息稱，伊朗西部馬萊克沙希（Malekshahi）發生了一場慘絕人寰的「屠殺」，政權軍隊直接向抗爭者開火，導致數人死亡、數十人受傷。而民眾的恐懼也轉化為激進的反擊，據 X 帳號「Visioner」消息，在哈馬丹（Hamadan）一名隸屬於巴斯基的武裝人員在對群眾射擊後，遭到無畏的示威者合力生擒，隨即被群眾憤怒地活活打死。而在德黑蘭街頭，更有「勇士」隻身衝向持槍軍警，以肉身對抗國家暴力，激勵現場抗爭群眾上前正面對抗軍警。

整個中東地區的軍事武器正在進行「大規模」變動，大量的燃油補給車隊、軍用運輸機以及戰鬥機群正在頻繁移防。 圖：翻攝自 X





X 帳號「TheBattlefield」則分享監測地圖顯示，整個中東地區的軍事武器正在進行「大規模」變動，大量的燃油補給車隊、軍用運輸機以及戰鬥機群正在頻繁移防。

