（影）伊朗鎮壓引爆政、教高層裂痕！法迪斯傳數十民眾死 總統令軍方停火

[Newtalk新聞] 據 X 《INTY NEWS》指出，伊朗安全部隊近日在法迪斯（Fardis）對反政府抗議者開槍鎮壓，現場傳出數十人遭到殺害。不過，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）隨後下令，除非構成「重大國家威脅」，否則不允許軍隊對抗議民眾開槍。





根據官方媒體伊朗《梅爾通訊社》（Mehr）於內閣會議後發布的影片中，伊朗官員表示裴澤斯基安已「下令不得對示威民眾採取任何安全措施」。官員還說：「那些攜帶槍械、刀械和砍刀，且攻擊警察局或軍事設施的人是暴徒，我們必須將抗議民眾與暴徒加以區分。」

對此，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）回應稱，任何針對伊朗的「壓迫性侵略」，都將遭到「嚴厲且令人後悔的回應」。。 圖 : 翻攝自新華社





據X《新‧二七部隊 軍事雜談 》消息，伊朗國內情勢也持續失控。位於東北部的馬什哈德（Mashhad），傳出當地民眾擊退警方，並拉下伊朗國旗、加以撕毀。馬什哈德為伊朗重要城市之一，本波抗議行動已進入第 12 天，規模不斷擴大。





抗爭自去年底爆發以來，伊朗當局除動用特種部隊與伊斯蘭革命衛隊外，也曾請求鄰國伊拉克的親伊朗民兵協助鎮壓。目前，位於博魯傑爾德的革命衛隊基地也傳出遭反抗者攻擊，伊朗西部整體情勢被指全面告急。





伊朗最高精神領袖哈梅內伊。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號





X《財經真相》指出，此次抗議行動之所以持續升溫，與伊朗高層權力結構出現分裂有關。部分輿論形容，最高領袖哈梅內伊的角色，類似當年中國的強硬派元老，而伊朗總統則被視為傾向改革的一方。不同之處在於，隨著美國與以色列多次針對伊朗高層進行「斬首式」行動，哈梅內伊的重要親信接連遭到清除，使反對勢力得以不斷壯大。

