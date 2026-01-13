(影)伊朗鎮壓示威者已超過6千死! 社群影片揭血腥掃射「屍體成堆」

伊朗安全部隊已殺紅了眼，竟動用裝載重型機槍的卡車駛入市區，對著手無寸鐵的示威群眾進行無差別掃射。 圖：翻攝X（前推特）

[Newtalk新聞] 伊朗爆發全國性反政府示威，遭到安全部隊血腥鎮壓。時代雜誌（TIME）報導指出，截至10日，伊朗示威死亡總數恐怕已達6000人。雖然伊朗政府封鎖網路，但社群媒體流出的手機畫面可見，裝在卡車上的機槍掃射街道，傷患擠爆醫院，太平間堆放大量遺體。

根據時代雜誌報導，伊朗安全部隊造成的示威者死亡人數可能已達數千人，儘管當局封鎖網路，但手機畫面顯示，裝載在卡車上的機關槍掃射街道，傷患擠爆醫院，太平間堆放數百具屍體。人權組織統計的死亡數已達數百人，但僅計入已確認身分的遺體，且通訊封鎖涵蓋手機與市話，增添核實難度。

不過，根據伊朗首都德黑蘭幾家醫院的通報，以及一個由學者與專業人士組成的海外非正式團體計算，截至10日，死亡總數恐怕已達6000人。這項統計不含當局未送往醫院、而直接送至太平間的遺體，例如德黑蘭南部郊區卡里札克法醫中心（Kahrizak Forensic Medical Center）地板及停車場堆放數百具屍體。

自由歐洲電台/自由電台（RFE/RL）報導，1月11日社群媒體發布的影片顯示，卡里札克法醫中心外堆放大量屍體。美國總統川普（Donald Trump）在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）上宣布：「自即日起，任何與伊朗伊斯蘭共和國做進行貿易的國家，與美國之間的所有業務往來均須支付25%的關稅。此項命令為最終且不得更改。」

川普先前曾公開表示，正在考慮用「強硬手段」回應伊朗政府對示威者的鎮壓。美國駐伊朗虛擬大使館在美國當地時間12日發布安全警報，建議美國公民「立即離開伊朗」。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）告訴記者，「川普總統的一項長處，就是讓所有選項都擺在檯面上。而空襲是這位三軍統帥的眾多選項之一」。

