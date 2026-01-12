(影) 伊朗開槍殺抗議者! 光德黑蘭就驚現逾250遺體 3歲小女孩也罹難 民眾怒了.....

[Newtalk新聞] 伊朗反政府抗議持續升高，多段由網路流傳的影像顯示，安全部隊對示威民眾採取高強度鎮壓行動。X 平台帳號「李老師不是你老師」 9 日轉傳一段長達 6 分鐘的完整影片，內容拍攝於德黑蘭以南的卡赫里扎克法醫中心，畫面中可見遇難者家屬在院內與建築內部尋找於抗議行動中喪生的親人。





影片中，建築內一處螢幕顯示從 001 到 250 的影像編號計數，顯示僅德黑蘭一地，在週四夜間的鎮壓行動中，至少已有 250 人死亡。而一名 3 歲小女孩也不幸成為罹難者之一，更引發伊朗民眾的怒火。

廣告 廣告





X 帳號 NOELREPORTS 轉述「伊朗國際」指出，在部分已脫離政權實質控制的中型城市，伊朗伊斯蘭革命衛隊動用重機槍、自動武器等軍規裝備，攻擊手無寸鐵的示威者。另有來自戈爾甘市（Golestan 省）的最新影像顯示，民眾仍持續走上街頭抗議。





《美聯社》報導，伊朗各地抗議行動至今已造成超過 538 人死亡，其中包括 490 名抗議者與 48 名安全人員，另有逾 10,600 人遭到拘留。不過，當地消息人士指出，實際情況可能更加嚴重，抗議民眾死亡人數恐已超過 2,000 人。





川普聲稱要與德黑蘭談判，伊朗民眾希望美國的介入。 圖：翻攝自Ｘ





在國際層面，美國對伊朗局勢的因應動向亦受到關注。美國《有線電視新聞網》 ( CNN ) 引述 2 名美國官員指出，美國總統川普正考慮一系列可能的軍事行動，以回應伊朗國內的血腥鎮壓。《華爾街日報》進一步報導，川普將於週二聽取一份有關應對選項的報告，內容包括可能的網路攻擊、擴大制裁、線上支援抗議者，以及潛在的軍事打擊，但目前尚未做出最終決定。該場會議預計由國務卿馬可．盧比歐與戰爭部長皮特．海格塞斯出席。





《福斯新聞》引述美國官員消息稱，伊朗已向包括「真主黨旅」在內的伊拉克武裝團體尋求協助，以共同鎮壓國內抗議行動。另一方面，《每日電訊報》指出，五角大廈已向川普示警，美軍若要對伊朗發動打擊仍需更多準備時間，短期內不會展開行動。





伊朗境內鎮壓力度全面升級，死亡人數不斷攀升。 圖：翻攝自 X





多段由 NOELREPORTS 發布的影片顯示，伊朗政權正進一步升高資訊封鎖手段，不僅切斷傳統網路，還首次動用軍用等級的干擾設備，干擾星鏈衛星網路，限制抗議者與外界聯繫。相關影像亦顯示，伊斯蘭革命衛隊與巴斯基民兵在德黑蘭對未武裝民眾施以暴力，類似的鎮壓情形已在全國多地傳出，包括沙赫薩瓦爾、霍拉馬巴德、克爾曼沙阿等城市，抗議行動仍在持續。





另有 X 帳號「以色列戰爭」指出，伊朗民眾的憤怒情緒持續升高，網路流傳大量軍人以實彈對群眾開火的畫面，並有未經獨立證實的說法指稱，死亡人數已超過 2,000 人。相關帳號亦宣稱，伊朗革命衛隊利用干擾設備破壞星鏈通訊，並藉機逮捕與殺害使用星鏈的民眾。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不聽川普命令請辭 Fed主席竟遭刑事調查! 離譜罪名曝光 鮑爾強硬回應了

(影) 法醫比救護車還早到? 河南死亡學生胸口詭異針孔疑器官移植 民眾對峙特警