(影) 伊朗首個城市「淪陷」! 被抗議民眾控制 美軍機現荷姆茲、三角洲部隊也到這....

[Newtalk新聞] 伊朗近期爆發大規模反政府示威遊行，範圍遍及全國上百座城市，民眾與政府間的衝突正不斷升溫。與此同時，美國、以色列等國家也陸續展開布局，將大批軍備與士兵部署至中東地區，以色列總理納坦雅胡甚至宣布準備針對伊朗發動攻擊。另一方面，伊朗的鄰國伊拉克也加快了軍備升級的速度，希望透過針對軍隊的現代化改造，應對不斷升溫的地區衝突局勢。





X 推主「Visegrad24」指出，當地時間 6 日晚間，伊朗的反政府示威遊行團體宣布，已完全控制了位於該國西南部、靠近伊拉克邊境的城市阿卜達南市，首次從伊朗的伊斯蘭政權手中奪取了一個城市的控制權。

廣告 廣告





伊朗民眾已經成功掌握了位於該國西南部、靠近伊拉克邊境的阿卜達南市的控制權。 圖：翻攝自 @visegrad24 X 帳號





同時，X 推主「David Keyes」也透推文表示，隨著伊朗官民衝突的規模不斷擴大，越來越多政府的軍方、警方人士開始倒戈向民眾群體，甚至有一位在伊朗西北部達斯特瓦雷伊斯蘭革命衛隊基地服務的高級情報官員主動叛逃。「David Keyes」也呼籲網友們積極轉發相關訊息以加強對伊朗官員的刺激，最大化的激勵其他伊朗官員的叛逃情緒。





除了國內爆發大規模反政府示威遊行外，伊朗近期感受到的國際社會壓力也越來越大。X 推主「Visioner」稱，有多家伊朗、阿拉伯媒體發布報導稱，美國與以色列很可能將展開合作，針對伊朗發動大規模的空襲，並破壞該國的防空系統。但同時，伊朗也計畫針對中東地區的美軍基地以及以色列發起「先發制人」的打擊，避免防空系統因美軍襲擊而崩潰。





傳聞伊朗是川普下一個目標，伊朗全國進入緊張，圖為伊朗民眾焚毀伊朗精神領袖哈梅內伊照片。 圖：翻攝自@Wangwenhaha0518





「Visioner」指出，在過去的數個小時內，數十架美軍的空中加油機以及 C-5 、 C-17 型重型軍用運輸機陸續從美國本土以及英國的美國空軍起飛，並持續接近中東地區。「Visioner」認為，美軍目前正持續將各項軍備轉移至中東地區，推測該現象可能與美軍將針對伊朗發起大規模打擊有關。





X 推主「Iran Observer」也表示，有伊朗民眾反映稱，美國的軍用偵察機 P-8A 目前正在伊朗控制的荷姆茲海峽內執行巡邏任務，強調美軍目前已經採取行動，準備應對伊朗可能造成的威脅。





針對美國、以色列可能發起打擊行動一事，伊朗最高領袖哈梅內伊 ( Ayatollah Ali Khamenei ) 發布聲明，宣布德黑蘭不會相信以色列關於「不尋求對抗」的說法。該聲明指出，伊朗不會限制自己的反應速度，也不會坐等美國、以色列對自己發動攻擊，「任何對伊朗的安全與領土造成的威脅，都將引發相對應的回應」。





傳以色列內閣已批准「鐵拳行動」，消息指出，美以聯軍可能在未來 48 小時內對伊朗發動大規模聯合襲擊。 圖：翻攝自 X





雖然哈梅內伊針對伊朗可能遭受襲擊一事做出強硬的表態，但相關言行卻無法「嚇阻」美國與以色列的行動。X 推主「Imziaz Mahmood」稱，納坦雅胡近期發布公開聲明，宣布以色列將針對伊朗的各項設施發起攻擊，消除伊朗核計畫與彈道飛彈可能對以色列帶來的風險與威脅。





隨著地區衝突不斷升溫，伊朗周邊的國家也陸續加強了自身的軍備部署。X 推主「Daily Iran News」指出，目前有民眾證實，美軍的三角洲特種部隊已被部署至伊拉克境內，推測美軍可能已經做好針對伊朗發動襲擊的準備。





與此同時，推主「Defence Index」也爆料稱，伊拉克近期準備與法國展開談判，向法國購買 14 架新型的「飆風」戰機，希望透過引入各種尖端科技的方式，推動該國空軍的現代化進程。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》美抓馬杜洛 中俄丟大臉 新門羅主義嚇到拉美 未來戰場在這裡….

委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….