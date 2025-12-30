（影）伊朗一年近兩千人遭處決! 創11年新高 多地爆發反政府抗議

[Newtalk新聞] 據《NEXTA》報導，人權團體指出，伊朗處決人數出現攀升，據「伊朗人權活動者組織」（Human Rights Activists in Iran，HRA）最新統計，伊朗在 2025 年全年至少執行 1,922 起死刑，創下自 2015 年以來的最高紀錄。而近期伊朗多地爆發大規模抗議行動，主要意在籲恢復 1979 年伊斯蘭革命前的巴勒維王朝，並反對最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei），國內情勢不見平靜。





廣告 廣告

報告顯示， 2025 年伊朗實際執行的死刑案件數較前一年暴增 106.6% ，但法院判處死刑的案件數量卻下降 21.4% ，全年僅新增 168 起死刑判決。此外，約 95% 的處決是在未公開宣布的情況下秘密進行。





HRA 更指出，由於伊朗司法與監獄體系高度封閉，實際處決人數恐怕高於目前掌握的數字。相關資料主要仰賴多方交叉蒐集，包括死囚家屬、律師、獄中囚犯、監獄工作人員，以及地方人權組織與當地媒體。





伊朗末代王儲禮薩・巴勒維（Reza Pahlavi）。 圖：擷取自 Reza Pahlavi 的 X





同時，伊朗國內政治與社會局勢持續惡化。近期全國多地爆發大規模抗議，示威者高喊反對最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的口號，並呼籲恢復 1979 年伊斯蘭革命前的巴勒維王朝。抗議現場可聽見群眾高呼「打倒獨裁者」及「這是最後一戰，巴勒維國王將回歸」。





據 X《NOELREPORTS》消息，以色列情報單位據傳鼓勵伊朗民眾持續抗爭，形容當前局勢為「最後的戰役」。美國總統川普則公開表示，若伊朗持續推動彈道飛彈計畫，美方將支持以色列對伊朗採取軍事打擊。





經濟危機被視為此波抗議的導火線之一。伊朗貨幣里亞爾近日暴跌， 12 月 29 日匯率一度貶至 1 美元兌 145 萬里亞爾，創下歷史新低。隨後，伊朗央行總裁請辭下台，由前經濟部長赫馬提（Abdolnaser Hemmati）接任。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「開局即打」! 共軍突襲環台軍演「正義使命-2025」 這「4大特點」要小心.....

巴拿馬反中! 深夜悍然拆除華人抵巴紀念碑 中國怒了 要求究責並復原