影／伊朗「滿地屍體」畫面流出 人權團體統計：至少544死

伊朗全國性示威進入第15天，當地民眾指控自從最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）9日發表電視談話之後，官方的鎮壓行動就變得極端血腥暴力，醫院屍體推積如山的情況，目前人權組織HRANA統計死亡人數為544人，但受到斷網訊息傳遞受阻的影響，實際死亡人數可能超過HRANA的統計，網路上也流出法醫中心排滿屍體，家屬來回穿梭認屍的影片。

HRANA 報告：伊朗示威已釀 544 人死亡 逾萬人遭拘押 網路封鎖加劇資訊黑箱

人權組織HRANA最新統計指出，伊朗全國抗議行動迄今已確認 544 人死亡，另有數十起死亡通報仍在審查中。此外，已有 10,681 人在遭逮捕後被移送監獄。抗議活動遍及全國 31 個省、186 座城市、共 585 個地點。

伊朗全國性示威進入第15天之際，HRANA 在過去 24 小時內接獲新一波資料與影像證據。然而，自第 13 天起實施的網路封鎖，已嚴重干擾資訊蒐集與獨立查證作業。

HRANA 指出，特別是與德黑蘭周邊遺體存放設施相關的影像與證據，對死亡案例的查證提供重大幫助，顯示實際死亡人數恐遠高於原先掌握，鎮壓行動的規模也更加廣泛。與此同時，伊朗官方說法日趨強硬與安全化，將責任歸咎於所謂的「恐怖分子」與「武裝暴徒」。

網路封鎖進入第三天 資訊流通幾近癱瘓

伊朗網路封鎖已進入第三天，引發外界對「嚴重鎮壓」的高度關切。網路監測組織 NetBlocks 指出，伊朗對外網路連線僅剩正常水準的 約 1%，幾乎切斷民眾取得資訊與彼此聯繫的能力。

在此情況下，聯合國「伊朗獨立國際事實調查團」呼籲伊朗政府立即恢復網路與行動通訊，並停止「暴力鎮壓」。該調查團同時對相關資訊表示憂慮，指出最高國家安全委員會疑已指示安全部隊以「果斷且不受限制」的方式進行鎮壓。

HRANA 截至 1 月 11 日統計重點

根據 HRANA 彙整並查證的最新數據：

•47 名軍警或執法人員死亡

•1 名政府相關非平民人員（檢察官）死亡

•483 名示威者死亡

•8 名未滿 18 歲兒童死亡（未列入上述分類）

•5 名未參與示威的平民死亡

累計確認死亡人數達 544 人，另有 579 起死亡通報仍在調查中。

拘押方面，隨著取得多所監獄的新資料（作為近期示威被捕者的移送地點），目前確認遭拘押人數達 10,681 人。此外，已有 96 起被拘留者「被迫認罪」的影像，透過國營媒體或親政府媒體播出。

重大進展：影像揭露遺體集中存放情況

過去 24 小時最關鍵的發展，是大量流傳與卡里扎克（Kahrizak）法醫組織，以及德黑蘭法醫體系相關設施存放遺體的影片與資訊。這些畫面不僅引發社會對死亡人數的高度關切，也大幅提升人權組織查證死亡案例的能力。

流傳影片顯示，卡里扎克法醫設施內存放「大量遺體」，畫面中可見家屬正在辨認親人。根據部分影像所呈現的資訊，遺體數量可能高達 約 250 具。在已公開的影片中，許多民眾清楚可見正在遺體中尋找並指認家屬。

值得注意的是，伊朗國營媒體 IRIB 也發布一段來自「大型倉庫」的報導畫面，顯示多具遺體，但官方說法卻將死因歸咎於「示威者本身」。該報導發布前，HRANA 於 1 月 10 日晚間已取得相關影像，顯示一處大型空間內集中擺放數十具遺體，並有家屬在現場辨認，凸顯鎮壓行動造成的龐大死傷。

HRANA 表示，這種「非官方影片、媒體報導，最終部分反映於官方媒體」的證據交疊，加上其他未公開文件，正是近日死亡統計「大幅攀升」並加速案件審查的主因。

官方說法趨於強硬 安全論述升高

在官方層級，伊朗政府於 1 月 11 日週日晚間宣布全國「三天公眾哀悼」，但未提及安全部隊角色，反而將示威者與安全人員的死亡歸因於「城市恐怖犯罪分子」，甚至將暴力行為比擬為 ISIS。

伊朗總統裴澤什基安（Masoud Pezeshkian）也在電視專訪中，直接將示威者稱為「恐怖分子」，呼籲安全部隊採取「果斷行動」，並聲稱示威者「聽命於美國與以色列」。此一說法，正值社群媒體大量流傳示威者遭暴力對待、甚至遭直接開槍射擊的影像之際。

此外，也有報導指出，政府正試圖建構另類敘事，聲稱「相當一部分」死者死於利器，或子彈是在「極近距離」射擊但非安全部隊所為；然而，這些說法與已公開顯示彈孔傷勢的影像相互矛盾，仍有待進一步獨立查證。

現場情勢：資訊有限但令人憂心

儘管網路遭封鎖，仍有部分德黑蘭現場資訊透過替代管道傳出。相關通報指出，部分地區抗議仍在持續，同時確認自晚間 8 時起，簡訊、通訊軟體，甚至有線電話在多個地區全面中斷。

此外，今日亦接獲德黑蘭與阿巴斯港（Bandar Abbas）的示威影片，畫面中可清楚聽見槍聲。

國際社會 24 小時內反應

國際間也陸續出現回應行動：

•聯合國事實調查團呼籲立即恢復網路，並對「不受限制的鎮壓命令」表達關切

•國際特赦組織發起「緊急行動」，呼籲提供影像與受害者資料，以蒐集法律文件通報國際社會

•美國國務院副發言人表示，參議員魯比歐（Marco Rubio）已就伊朗情勢與法國方面磋商

•《華爾街日報》報導，美國前總統川普預計與高層官員討論具體因應選項，包括追加制裁、網路行動及提供 Starlink 連線

•英國交通大臣形容伊朗為「敵對且高壓的國家」，並強調必須遏止暴力、尋求和平轉型

•澳洲、加拿大及歐盟外交首長發表聯合聲明，讚揚「伊朗人民的勇氣」，並表態支持示威訴求

總結

伊朗示威進入第 15 天，持續的網路封鎖與通訊中斷，系統性地限制資訊流通與紀錄能力。然而，與卡里扎克法醫組織相關的影像曝光，並罕見反映於國營電視報導中，已成為查證工作的轉捩點，實際加速死亡案件的確認。

同時，政府宣布全國哀悼、將暴力歸咎於「恐怖分子」，以及總統公開將示威者定性為恐怖分子，顯示官方安全路線明顯升高，並積極掌控敘事方向。國際社會方面，來自聯合國與人權組織要求恢復網路、停止鎮壓的壓力，以及各國政府的外交表態，仍在持續升溫。

伊朗家屬認屍影片

