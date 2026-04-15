（影）伊疑襲科威特美基地 2直升機受損、美軍證實「海神」無人偵察機墜毀

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[Newtalk新聞]

伊朗疑似對科威特境內美軍設施發動打擊，並有衛星影像顯示，美軍部署於當地的直升機出現受損情況，同時另有消息稱，美軍一架高價無人偵察機已於波斯灣墜毀，但相關說法目前尚未獲官方全面證實。





帳號 @BreakingAlert_ 指稱，伊朗攻擊後，駐紮於布林營地 （Camp Buehring）的美軍，一架支奴干重型運輸直升機 （CH-47 Chinook）遭擊中；另於阿里・薩利姆空軍基地 （Ali Al Salem Air Base），一架海種馬重型運輸直升機 （CH-53 Sea Stallion）亦傳出受損。帳號 @EGYOSINT 進一步提供具體座標北緯 29 度 21 分 12.23 秒、東經 47 度 31 分 04.26 秒，稱衛星影像顯示該架支奴干直升機在布林營地主停機坪遭擊中；同時另有影像顯示，阿里・薩利姆空軍基地內一處直升機起降區亦有大型直升機遭攻擊，外界推測為海種馬直升機。

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美軍的CH-47 支奴干直升機 在科威特空軍基地遭伊朗無人機摧毀。 圖 : 翻攝自 X / OSINTtrechnical





另一方面，@Osinttechnical 表示，美國海軍已確認上週損失一架價值約 2.4 億美元的海神無人偵察機 （MQ-4C Triton），推測即為此前在偵察荷姆茲海峽後墜入波斯灣的機體。此外，網路亦流傳一段影像，顯示一架疑似法國製飆風戰機 （Dassault Rafale）在伊拉克北部擊落伊朗攻擊型無人機，但影片來源與時間點尚未經獨立查證。





另有帳號「以色列戰爭（ Israelwars ）」發布多段未經證實的影片與說法，包括美軍轟炸伊朗伊斯法罕地下設施，以及美國國務卿Marco Rubio（盧比歐 Marco Rubio）促成以色列與黎巴嫩外長就解除真主黨武裝進行會談等內容。不過相關訊息涉及多方軍事與外交動態，目前仍缺乏官方佐證。

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