白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
（影）伊疑襲科威特美基地 2直升機受損、美軍證實「海神」無人偵察機墜毀
[Newtalk新聞]
伊朗疑似對科威特境內美軍設施發動打擊，並有衛星影像顯示，美軍部署於當地的直升機出現受損情況，同時另有消息稱，美軍一架高價無人偵察機已於波斯灣墜毀，但相關說法目前尚未獲官方全面證實。
帳號 @BreakingAlert_ 指稱，伊朗攻擊後，駐紮於布林營地 （Camp Buehring）的美軍，一架支奴干重型運輸直升機 （CH-47 Chinook）遭擊中；另於阿里・薩利姆空軍基地 （Ali Al Salem Air Base），一架海種馬重型運輸直升機 （CH-53 Sea Stallion）亦傳出受損。帳號 @EGYOSINT 進一步提供具體座標北緯 29 度 21 分 12.23 秒、東經 47 度 31 分 04.26 秒，稱衛星影像顯示該架支奴干直升機在布林營地主停機坪遭擊中；同時另有影像顯示，阿里・薩利姆空軍基地內一處直升機起降區亦有大型直升機遭攻擊，外界推測為海種馬直升機。
另一方面，@Osinttechnical 表示，美國海軍已確認上週損失一架價值約 2.4 億美元的海神無人偵察機 （MQ-4C Triton），推測即為此前在偵察荷姆茲海峽後墜入波斯灣的機體。此外，網路亦流傳一段影像，顯示一架疑似法國製飆風戰機 （Dassault Rafale）在伊拉克北部擊落伊朗攻擊型無人機，但影片來源與時間點尚未經獨立查證。
另有帳號「以色列戰爭（ Israelwars ）」發布多段未經證實的影片與說法，包括美軍轟炸伊朗伊斯法罕地下設施，以及美國國務卿Marco Rubio（盧比歐 Marco Rubio）促成以色列與黎巴嫩外長就解除真主黨武裝進行會談等內容。不過相關訊息涉及多方軍事與外交動態，目前仍缺乏官方佐證。
更多Newtalk新聞報導
美軍可能會結束打伊朗? 范斯漏口風 : 美國已達目標 可透過談判解決
川普稱戰事已「接近結束」! 范斯也稱談判可解決軍事衝突 美伊2天內再和談
其他人也在看
伊朗承認戰損極嚴重！列清單呈報聯合國 還要求「這五國家」全面賠償
伊朗向聯合國IMO控訴美以軍事打擊，造成嚴重海事與平民傷亡，點名巴林、沙烏地阿拉伯等五國參與，要求全面賠償。文件揭露，伊朗39艘商船沉沒、20名海員喪生，逾3000平民死亡，300萬人流離失所。同時，美伊談判破裂，伊朗揚言禁止涉事國船隻通行荷姆茲海峽，美國前總統川普更稱已摧毀158艘伊朗軍艦，導致波斯灣緊張局勢急遽升溫。外界正密切關注預計16日舉行的下一輪美伊談判，以評估中東局勢是否還有轉圜餘地。
李四川危險了！吳子嘉點名「他」出手就翻盤
[NOWNEWS今日新聞]新北市長選戰提前升溫，根據《美麗島電子報》13日公布的最新民調顯示，在藍綠對決情境下，國民黨參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧的支持度幾乎打平，雙方呈現膠著態勢。對此，《美麗島...
新北市長民調驚天變！鄭麗文曝關鍵因素：從來不敢小覷
據《美麗島電子報》12日公布的新北市長選舉最新民調顯示，在三腳督對決時，綠委蘇巧慧勝出，小贏國民黨的李四川3.6個百分點。若藍白共推候選人，李四川則以39.1%小贏蘇巧慧的38.0%。對此，國民黨主席鄭麗文表示，蘇巧慧這次選戰策略很不一樣，就是要降低自己的仇恨值，且資源充沛，國民黨也會全力協助川伯來打這場選戰。
川普放話封鎖荷莫茲海峽 中、俄、中東各國反應曝光 連這國都跑來刷存在感
美國總統川普4月13日明確警告，任何伊朗快艇若接近美國海軍在伊朗港口周圍設置的封鎖線，都將遭到摧毀，儘管國際社會持續呼籲各方必須遵守停火協議並盡快恢復談判。美國軍方指出，這項封鎖措施已在東部時間上午10時正式生效，適用範圍涵蓋所有離開或打算停靠伊朗港口的船隻。川普隨後在社群媒體發文表示，伊朗海軍主力已在這場戰爭中遭到摧毀，但若德黑蘭僅剩的少數「快艇」膽敢接近......
伊朗承認戰損嚴重! 列清單給聯合國 還要求「這5國家」全面賠償
[Newtalk新聞] 伊朗 13 日在向聯合國國際海事組織法律委員會提交的檔案中披露，美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊對其海上運輸、人員安全等造成嚴重損失，39 艘商船遭襲並沉沒、110 艘傳統漁船被毀，另導致 20 名海員死亡。 文件還披露了美以多起針對伊朗海事基礎設施和救援能力的破壞，包括搜救船隻被擊沉、醫療船遭破壞、港口錨地船舶受損，以及船舶交通服務系統和導航系統受到干擾等。 伊朗常駐聯合國代表要求 5 個中東國家就其參與美以對伊朗戰爭進行賠償。 伊朗封鎖荷姆茲海峽，並要求每艘經過的油輪繳200萬美元通行費，作為戰爭賠償。 圖：翻攝自 X @visionergeo 據瞭解，相關國家包括巴林、沙烏地阿拉伯、卡達、阿聯酋和約旦。伊朗方面指控這些國家違反國際法，並應對由此造成的所有物質及精神損失進行「全面賠償」。 伊方指出，上述行為嚴重違反國際法，敦促國際海事組織法律委員會譴責此類攻擊，呼籲立即停止一切針對海事安全基礎設施、醫療船隻以及民用航運的行為。 伊朗的檔案顯示，美以軍事行動給伊朗造成嚴重損失，導致包括 277 名學生在內的超 3,000 名平民死亡，逾 12.5 萬處民用設施
中午來開匯／憂心兩岸演變成殘酷聖戰 趙春山質疑：每個人都能成沈伯洋？
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 國民黨主席鄭麗文昨日結束訪陸行，結束為期6天的「2026和平之旅」，而後續能否落實具體的和平紅利，鄭麗文回應「一起拭目以待。」對此，淡江大學榮譽教授趙春山今（13）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，他分析表示，將來鄭麗文能否將此行的利多及成果，轉移成老百姓對國民黨的支持...
藍營真能為所欲為？鄭麗文竟想「邀習近平訪台」 陸委會重磅表態了
即時中心／黃于庭報導在國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平會面後，國台辦宣布「10項惠台措施」，內容涵蓋經濟、觀光、農漁產業等；鄭麗文更稱，想以黨主席身分也邀請習近平訪台。不過，相關政策仍必須基於所謂「九二共識」與反對「台獨」政治前提，就遭外界質疑，中國之所以送給台灣蠅頭小利，恐怕是統戰布局。對此，陸委會主委邱垂正今（14）日提醒，我國對於中國人士來台都有相關規定，與對岸各種協商也不能繞開政府。
被控收台商捐款！蕭旭岑開嗆馬英九基金會：若有為什麼我是習近平座上賓
馬英九基金會風波延燒，前任執行長、國民黨副主席蕭旭岑和王光慈遭控「違反財政紀律」，基金會調查報告稱出現來源不明的「台商捐款」，但並無入帳紀錄，然而調查小組（薛香川、尹啟銘、李德維）打臉，基金會假借名義發布聲明。蕭旭岑今（15）日也反擊，自己沒做被指控的事，「如果有，為什麼我會是習近平總書記的座上賓呢？」他願接受調查，若調查結果認為他違法要移送，絕對沒有第二句話，但如果不是這樣，希望馬英九還他清白。
人在台灣竟喊一中！外交部開嗆「這國家」駐台代表 綠委也不忍了
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導國民黨主席鄭麗文本（4）月7日至12日，受中國國家主席習近平之邀前往中國，不僅於會面時喊出「兩岸中國人」，並宣稱在九二共識、反對台獨的政治基礎上，兩岸應進一步建構對話與合作。孰料，巴西駐台商務辦事處長桑路易（Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos）近日受訪時稱，台灣是中國的一部分，且國民黨主席也抱持相同看法，巴西何必有不同意見？對此，外交部與民進黨立委陳冠廷都做出反擊。
川普封鎖荷姆茲海峽！伊朗還有什麼招反擊？
[NOWNEWS今日新聞]美國與伊朗談判破局，隨著伊朗持續威脅荷姆茲海峽航運並收受通行費，美國總統川普昨日宣布封鎖荷姆茲海峽，並提到美東時間13日上午10時起（台灣時間13日晚間10時）將限制船舶進出...
李貞秀遭開鍘！小草女神：政治不是一門生意
[NOWNEWS今日新聞]民眾黨中配立委李貞秀爭議不斷，日前因直播脫口指新竹市長高虹安拿了創黨主席柯文哲700萬元遭移送中評會，引發黨內不滿，民眾黨中評會今（13）日中午召開討論李貞秀案。中評會做出決...
弓四飛彈1500公里射程公開 張誠揭關鍵技術內幕
國防部納入1.25兆元國防特別預算中，編列361億元量產的強弓（天弓四型）飛彈系統，負責研發的中科院日前在官網進一步公開相關性能。對此，前中科院雄三飛彈總工程師張誠指出，這是射程與射高的能量賽局。
對決張善政、高虹安！民進黨桃竹市長人選拍板：台北市長「保證比徐國勇強」
2026九合一大選倒數，朝野各黨持續布局人選，民進黨今（14）召開選舉對策委員會，正式拍板將徵召法務部前政務次長黃世杰參選桃園市長、行政院中部聯合服務中心前執行長莊競程參選新竹市長，預計將於明日中執會通過。另據了解，民進黨秘書長徐國勇今日在會中保證，台北市長會推出「比徐國勇更強的人選」；至於新竹縣長人選，原先呼聲高的竹北市長鄭朝方，尚在考慮當中。2026九合......
謝衣鳳選彰化縣長路遙遙 鄭麗文：等王惠美回台再確定
國民黨籍的王惠美2026年底即將8年任滿彰化縣長卸任，因著人口數位居「第七都」且藍綠板塊「五五波」之下，地方對藍營始終提不出確定人選感到不解，也因此民進黨早早徵召的現任立委陳素月聲勢是愈發暢旺。目前國民黨有意參選者，不外乎立委謝衣鳳、前副縣長柯呈枋、前副縣長洪...
美軍封港令生效！ 川普：伊朗艦艇若靠近就像擊沉運毒船一樣消滅
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）設定開始對伊朗港口實施海軍封鎖的時間已過。在美伊上週末的和談未能達成協議後，川普宣布將封鎖戰略要道荷姆茲海峽（Hormuz Strait）。川普今天上午對伊朗發布新的威脅表示，美國對伊朗港口實施封鎖，任何靠近封鎖行動的伊朗艦艇將遭美方擊沉。 綜合美國有線電視新聞網（CNN）、法新社、路透社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，雖然伊朗海軍已被「徹底摧毀」，但美軍並未擊沉其「快速攻擊艦」。如果這些艦艇接近封鎖行動，美國海軍將採取跟對付涉嫌運毒船時一樣的戰術。 川普警告：「如果這些船隻靠近我們的封鎖，它們會被立刻消滅，使用的擊殺方式跟我們對付海上船內毒販時相同。過程迅速且殘酷。」美國軍方12日宣布，將於格林威治標準時間下午2點（台灣時間晚間10點）開始封鎖伊朗的所有港口，但將允許並非往來伊朗的船隻通過荷姆茲海峽。 伊朗軍方發言人指稱，美國對國際航運的任何限制都將是「海盜行為」，如果伊朗的港口受到威脅，波斯灣（Persian Gulf）或阿曼灣（Gulf of Oman）內的任何港口都不會安全
又要發錢了？立委提議「每人普發1萬元」石油津貼 主計長態度曝光
是否再次普發現金一萬元？隨著中東戰火持續升溫，原物料供應緊張，進一步推升民生物價上漲。國民黨立委羅明才今（13）日在立法院財委會提案，主張政府再次普發每人1萬元「石油津貼」，並引用行政院主計總處數據指出，此舉可望帶動國內生產毛額（GDP）成長0.415個百分點。不過，主計總處主計長陳淑姿回應，目前仍以凍漲措施為優先。
綠委提議海軍赴荷莫茲海峽協助掃雷 國防部：有創意
立法院外交及國防委員會今（13）日邀請國安局、國防部等進行「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」專案報告，民進黨立委王定宇在質詢時提議，我國可表達支援美國在荷莫茲海峽掃雷的意願，國防部副部長徐斯儉對此回應，「想法相當有創意」。但事實上，目前海軍的掃雷戰力已捉襟見肘。
(影) 美軍反封鎖荷姆茲海峽! 水下無人機清水雷 伊朗宣稱擊沉美軍艦艇
[Newtalk新聞] 在美國與伊朗的首次直接談判破裂後，美國總統川普宣布將對荷姆茲海峽實施封鎖，兩國間的矛盾情緒也持續升溫。近期有消息稱，美軍已經針對阿曼灣、荷姆茲海峽以東的阿拉伯海展開全面封鎖，禁止任何船隻通行，並派遣水下無人機執行掃雷任務。針對美軍的封鎖行動，伊朗也以強硬的態度進行回應，甚至聲稱擊沉一艘美軍艦艇，中東地區的衝突局勢也再次成為國際輿論的關注焦點。 X 推主「新聞調查」指出，美軍中央司令部於當地時間 13 日向全體海軍成員發布通知，宣布對阿曼灣以及荷姆茲海峽以東的阿拉伯海海域實施封鎖，禁止任何船隻通行，「不論該船隻懸掛哪個國家的國旗」。但該聲明補充稱，此次的封鎖行動並不會妨礙任何往返荷姆茲海峽，但目的地並非伊朗的「中立航運」通行。 美軍開始封鎖荷姆茲海峽出海口後，整個海峽被船隻擠爆。圖為Marine Traffic 台北時間14日 11:50 監測狀況。 圖 : 翻攝自Marine Traffic 該通知表示，針對荷姆茲海峽的封鎖將涵蓋伊朗全境的海岸線，包含所有港口以及石油碼頭，「任何未經授權進入或駛出封鎖區域的船隻，都將遭到攔截、改道以及扣押，僅有裝載食品、醫療用品
聚焦荷姆茲海峽 川普下令封鎖 德黑蘭威脅祭出「永久管制機制」
隨著美國與伊朗的外交談判宣告破裂，波斯灣局勢陷入高度緊張。美國總統川普於 13 日凌晨透過社群媒體證實，美國將於美東時間 13 日上午 10 時起，正式封鎖進出伊朗港口的船隻。對此，川普展現強硬立場，聲稱他並不在乎伊朗是否重返談判桌
賴清德拱天宮致詞獨漏這位縣長參選人 當事人低調回應
白沙屯媽祖12日展開北港進香之旅，總統賴清德昨日傍晚蒞臨苗栗拱天宮參香祈福。適逢選舉年，民進黨五位縣市長參選人也陪同出席，惟賴總統致詞介紹時，竟獨漏站在其右後方的南投縣長候選人温世政。而温世政對此也低調回應。