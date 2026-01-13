(影) 伊示威民眾至少648死! 阿富汗提供基地給美軍 歐盟禁伊代表進入

[Newtalk新聞] 伊朗近期爆發全國性反政府示威遊行，大批民眾走上街頭抗議哈梅內伊政權的統治，伊朗當局也派遣軍警進行鎮壓，國內的衝突局勢持續升溫。近期有消息稱，由於大批伊朗民眾疑似在抗議活動中身亡，美國準備聯合盟友針對伊朗發起打擊，並搶先發布了撤僑令。與此同時，流亡海外的巴勒維王儲也呼籲抗議民眾採取行動，共同推翻哈梅內伊政權的統治。





X 推主「Inty News」引用國際人權組織發布的統計報告指出，截至目前為止，已經確認至少 648 位抗議民眾在此次示威活動中遭當局鎮壓而死亡。由於該數據僅統計「確認死者姓名」的死亡人數，大多數網友認為真實的死傷人數可能更為驚人，推測美國川普政府可能很快就會針對伊朗發起軍事行動。

伊朗安全部隊已殺紅了眼，竟動用裝載重型機槍的卡車駛入市區，對著手無寸鐵的示威群眾進行無差別掃射。 圖：翻攝X（前推特）





然而，德黑蘭當局卻拒絕承認暴力鎮壓導致抗議民眾死亡，並試圖將責任推卸給「美國、以色列恐怖分子策畫的襲擊」。X 推主「NOELREPORTS」表示，當地時間 11 日晚間，伊朗方面宣布將舉行全國性的哀悼，對在此次抗議活動中喪命的民眾致意，批評美、以等國的「恐怖行動」造成該國大規模的死傷。「NOELREPORTS」也提出質疑，認為伊朗當局試圖利用遭到暴力鎮壓的受害者進行政權宣傳。





針對伊朗境內大批抗議民眾死亡一事，美國也陸續採取行動，準備對伊朗發起軍事打擊。推主「悉尼奶爸 SydneyDaddy 」稱，美國駐伊朗虛擬大使館於當地時間 12 日晚間發布公開聲明，呼籲伊朗境內的美國公民立即離境，避免受到當局封鎖交通、電話或網路的影響。





伊朗抗議民眾焚毀精神領袖哈梅內伊照片。 圖：翻攝自@Wangwenhaha0518





另外，X 推主「Lawrence of Gobi 愚蠢的精衛」也指出，美軍針對伊朗的軍事行動可能已經來到最關鍵的階段，推測美國此次將不會只「象徵性地摧毀部分伊朗軍事目標」，而會透過「強大的軍事行動」迫使哈梅內伊政權垮台。





除了美國可能針對伊朗發起軍事打擊外，部分美國的盟友也表態支持維護伊朗民眾的權益，甚至願意與美國共同發起打擊。X 推主「Zard si Gana」表示，前美國阿富汗問題特別代表札爾邁．哈利勒札德 ( Zalmay Khalilzad ) 近期特別拜訪阿富汗首都喀布爾，並與塔利班的重要官員舉行會談。在會議過程中，阿富汗方面宣稱將協助美軍，出動巴格拉姆空軍基地的軍事力量對伊朗發起打擊，換取美國對阿富汗的「繼續援助」。





伊朗軍方指揮官哈塔米將軍的聲明稱：「今天，敵人在犯罪的猶太復國主義政權與敵對恐怖組織支持下，正試圖破壞城市秩序與和平，削弱國家的公共安全。」 圖：翻攝自@visionergeo





另一方面，歐洲議會議長羅伯塔．梅特索拉 ( Roberta Metsola ) 也宣布，歐盟將實施禁令，禁止所有伊朗伊斯蘭共和國的外交人員或代表進入歐盟議會大樓，並暫停與伊朗的外交接觸。梅特索拉表示，歐盟絕對不會認同一個依靠酷刑、鎮壓與殺戮的政權。





隨著伊朗國內抗議局勢不斷升溫，流亡海外的巴勒維王儲李查．巴勒維也公開發布影片，呼籲民眾共同推翻哈梅內伊的統治。巴勒維表示，在歷經一連串的反政府示威後，民眾即將成功地從伊斯蘭共和國的統治者手中奪回伊朗的控制權，「我們已經對哈梅內伊造成了多次的沉重打擊，絕對不能讓他們獲得喘息的機會」，認為伊朗民眾應藉著這個「大好機會」，讓哈梅內伊徹底垮台。





X 推主「破幕推牆」也對抗議的伊朗民眾表示祝福，希望他們能「心想事成」，成功推翻哈梅內伊的統治。

