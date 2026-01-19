(影) 伊試射「洲際飛彈」示威! 美航母逼近、12架F-15E集結 以防空滿載

[Newtalk新聞] 中東局勢再度急劇升溫。伊朗媒體與官方人士近日宣稱，伊朗已成功試射一枚洲際彈道飛彈（ICBM），射程「可覆蓋美國本土」，相關說法雖尚未獲得獨立驗證，但已在網上引發高度關注。





與此同時，美軍動向頻頻。18 日監測顯示，美國海軍「亞伯拉罕・林肯號」航空母艦的 AIS 識別系統已啟動，航跡顯示該艦正接近馬六甲海峽，距離美國中央司令部（CENTCOM）責任區約仍有 4 天航程。外界解讀，該航母戰鬥群的調動，象徵美軍正加速向中東集結兵力。

另據 X 帳號 @IranObserver0 消息，美軍已完成撤離位於伊拉克的阿薩德空軍基地，並將該基地正式移交伊拉克軍方。阿薩德空軍基地為美軍在伊拉克規模最大的軍事設施，其撤離行動被視為美軍重新調整中東部署的重要訊號。





空中層面同樣引發關注。美國於今晨自英國 RAF Lakenheath 空軍基地調動 12 架 F-15E「打擊之鷹」戰鬥機前往中東，並由 4 架 KC-135 空中加油機自 Mildenhall 基地支援。航跡顯示，機群目的地為約旦 Muwaffaq Salti 空軍基地，該位置可直接覆蓋潛在對伊朗的軍事行動範圍。其中一架 F-15E 更一度成為 FlightRadar24 全球追蹤度最高的軍機，引發外界揣測，美方刻意公開行動，釋放強烈威懾訊號。





在防空層面，以色列亦同步進入高度戒備。根據《歐洲工業防務》報導，以色列航太工業公司（IAI）執行長博阿茲・萊維表示，以色列已為與伊朗爆發新一輪衝突做好準備，自去年 10 月 7 日以來持續生產飛彈攔截器，並強調上一次大規模攔截行動成功率高達 90%。





另一方面，伊朗也未停止強化防空能力。此前《南華早報》報導指出，伊朗已自中國接收 HQ-9B 長程地對空飛彈系統，並引進俄羅斯 S-400 防空系統。HQ-9B 標稱射程可達 260 公里，相關中國軍力評估認為其性能已接近國際頂尖水準。不過，多份軍事分析指出，在面對美國與以色列全球最強的 SEAD／DEAD（壓制與摧毀敵方防空）能力下，伊朗整體防空體系仍被認為勝算有限，且其高度依賴 C4ISR 體系與外部預警網絡，實戰效能仍存疑。





此外，《華盛頓郵報》引述消息人士報導，美國中央司令部已接獲命令，要求所屬軍事人員在未來一個月內全天候待命，提供高階軍事支援。一名五角大廈高級官員透露，美國總統在未來兩至三週內，仍可能再次下令對伊朗採取軍事打擊行動，屆時相關兵力部署將全面就緒，並有助於緩解以色列對自身安全的顧慮。

