影／伍佰高雄嗨玩「波浪舞」堅持親自示範 唱完急喊：我下班了！回去了再見XD

伍佰上週末連續兩天在高雄巨蛋舉辦《伍佰 & China Blue Rock Star2》世界巡迴演唱會，伍佰俏皮地在台上說「什麼叫波浪舞呢？臺上示範一次給你們看，因為你們都會了，但是我們想示範！」，當他一聲令下：「台上請坐下！」伍佰& China Blue一起示範波浪舞，伍佰再一聲令下：「叫出來！」不管坐在幾樓都熱血沸騰氣氛的吶喊著，全場high爆！演唱會結束前，伍佰還不忘用獨有的伍式幽默向全場捨不得離開的觀眾們說：「謝謝，我下班了，回去了，再見！」全場歡聲雷動，為兩天超熱血的演唱會劃上句點。

伍佰在高雄巨蛋舉辦《伍佰 & China Blue Rock Star2》世界巡迴演唱會。（圖／月光音樂提供）

