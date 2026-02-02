影／休旅車暴衝撞百年古剎 彰化清水岩寺石欄受損幸無人傷

▲彰化縣社頭鄉百年古剎清水岩寺今日下午驚傳意外，一輛休旅車行經廟前廣場時，疑似突然失控暴衝，先撞毀廟方百年石欄杆，隨後衝上上方綠地卡住動彈不得。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣社頭鄉百年古剎清水岩寺今（2）日下午驚傳意外，一輛休旅車行經廟前廣場時，疑似突然失控暴衝，先撞毀廟方百年石欄杆，隨後衝上上方綠地卡住動彈不得，突如其來的巨大撞擊聲嚇壞現場信眾與廟方人員。所幸駕駛的75歲楊姓婦人並未受傷，警方獲報到場處理，酒測值為零，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

「碰的一聲，真的把大家都嚇壞了！」社頭鄉民代表會主席、同時也是清水岩寺總幹事陳慶福表示，當時聽到巨大撞擊聲，立刻前往查看，發現女駕駛神情驚恐、臉色發白，幸好人沒有受傷。由於對方也是前來參拜的信眾，後續將視保險理賠情況處理相關修復費用，廟方也會儘速請工匠評估石欄及周邊設施的修繕事宜。

廣告 廣告

▲社頭鄉民代表會主席、同時也是清水岩寺總幹事陳慶福表示，這起事故可說是不幸中的大幸，所幸無人受傷，也幸虧車輛未撞及寺內已有三百多年歷史的珍貴老樹台灣二葉松。（圖／記者林明佑翻攝）

陳慶福表示，楊姓婦人是社頭在地居民，平時常到清水岩寺禮佛，今天適逢農曆12月15日，依往例前來參拜，未料卻發生意外。楊婦事後向廟方表示，當下疑似一時晃神，腦中一片空白，所幸未傷及他人，僅造成車輛及廟方設施受損，相關損失願意負責賠償。