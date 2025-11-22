影／伯立歐家園募款餐會登場 在地大團結助工程最後一哩路
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】二林尚將美食會館21日晚間燈火溫暖、人聲鼎沸，由伯立歐小兒麻痺關懷協會舉辦的「2025助伯立歐建家園募款餐會」在起源地二林盛大登場。這場晚會吸引地方企業、宗教團體、社團與鄉親熱情響應，不僅展現深厚的在地凝聚力，也象徵伯立歐家園第一期工程完工前，邁向最後里程的關鍵一步。
伯立歐協會自2004年成立以來，長年陪伴小兒麻痺及身心障礙者走過復健與重建的艱辛路。為落實「讓身心障礙者安心就業、尊嚴終老」的理念，協會於2011年啟動「伯立歐家園」興建計畫，歷經逾十年的籌備與社會愛心匯聚，第一期工程於2023年10月動工，預計2025年底完工，並於2026年正式投入服務。
▲多家企業出手相挺，共同為伯立歐家園工程加速集氣。（記者林明佑翻攝）
這次募款餐會以「在地大團結」為主題，現場座無虛席，認桌與捐款相當踴躍。多家企業出手相挺，包括伯立歐顧問團創團長楊奕強、米屋智農、仁和宮、喜美超市、寶弘建設、康博集團、和光工業、彰化縣藝術家學會、力源營造、帥宇實業、丞榮企業、振昱電子、蛋黃酥品牌「聰哥團長」及多位地方人士等，共同為伯立歐家園工程加速集氣。
▲這次募款餐會以「在地大團結」為主題，現場座無虛席，認桌與捐款相當踴躍。（記者林明佑翻攝）
活動播放家園建設紀錄影片，呈現從無到有的艱辛歷程，不少與會者感動落淚。伯立歐創辦人陳忠盛在致詞中表示：「伯立歐家園是一個讓愛落地的地方。感謝所有鄉親、企業與夥伴長年以來的支持與信任，也感謝今天所有共襄盛舉的朋友。這份愛，將成為伯立歐繼續前行的力量。」截至目前，伯立歐家園第一期建設仍有近三千多萬元工程款與兩千多萬元設施設備經費待籌措。協會誠摯呼籲社會各界持續伸出援手，一同為身心障礙朋友築起安居與希望的家。
伯立歐家園募款餐會在熱烈掌聲與滿懷感恩的祝福中圓滿落幕。這不僅是一場晚宴，更是一段延續愛與信念的行動。伯立歐邀請大家，讓這份愛心持續傳遞，讓希望在彰化、在台灣生根發芽。
