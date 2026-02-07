影／伸港之子柯呈枋回鄉掃街 鄉親力挺母親默默守護在後

▲彰化縣長擬參選人柯呈枋今日回到故鄉伸港，在伸港市場展開掃街行程。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣長擬參選人柯呈枋今（7）日回到故鄉伸港，在伸港市場展開掃街行程。現場透過廣播號召，不少鄉親一聽到熟悉的名字，立刻走出家門、站在門口揮手致意，沿途加油聲不斷，場面溫暖而感人。

柯呈枋表示，伸港是自己成長的地方，也是政治路上最重要的根。他說，看見這麼多鄉親主動站出來支持，內心非常感動，也更加堅定前行的信念，「我對伸港有信心，也深深感受到鄉親對我的期待。」多位鄉親當場表態，將用最高的支持度，力挺「伸港的兒子」順利出線，替地方打拚。

掃街隊伍中，柯呈枋的母親低調走在後方，親手分送春聯給沿途鄉親，始終默默陪伴、不居功不張揚。柯呈枋坦言，母親一路以來都是用行動支持自己，「這份無聲的守護，是我面對風雨時最穩定的力量。」

面對近期選戰各種聲音與紛擾，柯呈枋強調，不論如何起伏，自己都會按照既定步驟持續深入基層、穩健前進。他直言，唯有讓自己成為最強、最能承擔責任的人選，才能不被任何雜音動搖，也才能對得起鄉親的託付。

針對政黨合作議題，柯呈枋也回應台灣民眾黨的立場，他個人也認同國民黨應儘速確定遊戲規則，讓兩黨在明確基礎上展開合作，並且進一步擴大中間選民的支持。他強調，自己不僅有實務經驗，也有信心與決心，「這一戰，不只是要贏，更是一定要贏。」

柯呈枋最後指出，自己始終把重心放在政策、價值與縣政願景的提出與討論，因為這才是真正回應民眾需求、也是地方最需要被認真面對的關鍵。