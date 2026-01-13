影／佛光山彰化福山寺歲迎法寶節 臘八粥結緣彰化縣府同仁

▲為恭迎農曆12月8日釋迦牟尼佛成道日「法寶節」到來，佛光山彰化福山寺贈送「臘八粥」予縣府同仁，王惠美縣長亦回贈結緣禮品，感謝佛光山對社會公益的付出，期盼新的一年吉祥如意、平安順遂。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為恭迎農曆12月8日釋迦牟尼佛成道日「法寶節」到來，佛光山彰化福山寺住持永嚴法師及國際佛光會中華總會副總會長周學文等人，於今（13）日上午蒞臨彰化縣政府拜訪王惠美縣長。佛光山彰化福山寺贈送「臘八粥」予縣府同仁，王縣長亦回贈結緣禮品，感謝佛光山對社會公益的付出，期盼新的一年吉祥如意、平安順遂。

彰化縣長王惠美表示，感謝福山寺住持永嚴法師與眾位師兄師姐，每年這個時候在清晨熬煮臘八粥與縣府同仁及鄉親結緣，農曆12月8日是釋迦牟尼佛成道日，佛光山傳承這份加持，今年準備1,650份臘八粥同霑法喜。也感謝佛光山長期對教育、文化與慈善的貢獻，以佛法淨化人心、安定社會，2026年以開山祖師星雲大師的墨寶「和諧共生，馬到成功」為題，祝福大家新的一年馬到成功、平安順利。

▲今年星雲大師的墨寶祝福是「和諧共生，馬到成功」，希望透過「五和」──自心和悅、人我和敬、家庭和順、社會和諧、世界和平，讓社會得到淨化，人心也獲得洗滌。（圖／記者林明佑攝）

王惠美指出，此外誠摯邀請大家來八卦山欣賞「月影燈季」，這項活動已成為國際獲獎的亮點品牌，將持續展出到3月1日，還有農曆春節即將開始的「花在彰化」以及「員林燈會」。加入「愛玩彰化」並掃描QR code，走訪這3大景點的任2個，就能參加好禮摸彩。邀請大家春節期間蒞臨彰化漫步走春，感受在地文化與年節氛圍。

▲農曆12月8日是釋迦牟尼佛成道日，佛光山傳承這份加持，今年準備1,650份臘八粥同霑法喜。（圖／記者林明佑攝）

佛光山彰化福山寺住持永嚴法師表示，感謝王縣長協助福山寺來縣府贈送臘八粥，與縣府同仁及廣大民眾結緣。今年星雲大師的墨寶祝福是「和諧共生，馬到成功」，希望透過「五和」──自心和悅、人我和敬、家庭和順、社會和諧、世界和平，讓社會得到淨化，人心也獲得洗滌。希望所有的民眾，在吃完這碗臘八粥之後，都能夠歡喜、健康、快樂。

臘八粥源起於釋迦牟尼佛修道時，歷經六年苦行至形銷骨立，後理解到應恪守中庸之道修行，並接受牧羊女供養的乳糜，於體力恢復後端坐於菩提樹下沉思，終在農曆12月8日夜睹明星而悟道成佛。為紀念佛陀成道及牧羊女供養的助緣，佛教徒每年於農曆12月8日當天，以五穀及諸果物煮粥，象徵供養佛陀的乳糜，於歲末寒冬臘月初八分送僧眾、俗眾享食，故稱為臘八粥。

民政處表示，佛光山是個菩薩道場，以常住大眾及佛教事業為優先，舉凡教育、文化、慈善、醫療等各種利生事業都積極參與，是安定台灣社會的堅實後盾。藉由拜會交流，期望與佛光山彰化福山寺締結的善緣能夠長久圓滿，集合眾人之力共植福田，小願心匯成大願力，一起打造更和諧、祥和的美好未來，讓彰化福慧自在盛開。