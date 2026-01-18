(影)佛光緣美術館台中館新館啟用 首展星雲大師一筆字紀念特展登場

[Newtalk新聞] 全新的佛光緣美術館台中館啟用暨首展今（18）日盛大開幕，佛光山宗長心保和尚法駕台中蒞臨主持，台中市長盧秀燕也親臨祝賀。今年適逢佛光山開山六十周年、星雲大師百歲冥誕之際，館方特別以「傳燈六十 百年仰望——星雲大師一筆字書法紀念特展」作為首展，這也是星雲大師圓寂後，「一筆字」首次在台展出。





配合惠中寺喬遷新址，台中館也有全新的館舍。今年適逢佛光山開山六十周年、星雲大師百歲冥誕之際，館方特別以「傳燈六十 百年仰望——星雲大師一筆字書法紀念特展」作為首展。其中「般若般羅密多心經」六十六條幅的鉅作，更是第一次呈現在國人面前，是大師年近90所寫。歲序更新，法燈相續，希望透過展出，將星雲大師對人間的祝福，獻給大家！

此次展覽特別邀請多位追隨大師弘法逾三十年的中區信徒，提供大師親筆題贈的墨寶共同展出。這些作品不僅彌足珍貴，更是佛光山在台中深耕發展的重要見證，承載著師徒之情與法脈流眄深長。





本次分別以「廣結善緣」、「和諧共生」、「馬到成功」三個主題展出大師的墨寶，並將大師自1996年至今30年來所寫的新春賀辭打造一面春聯牆；也設置影片區及觀眾互動區，有春聯拓印、疊色印章、祈願樹等。





大師表示：「如果『一筆字』要說有什麼價值，就只是出家八十五年來，憑藉一份與人結緣、給人歡喜的心，希望大家把我字內佛法的意義、信仰的法喜帶回家，那就是我虔誠的祝禱了。」





主辦單位邀請台中市民蒞臨參觀此一難得的展出，並期盼大家在筆墨間，領受星雲大師跨越時代的慈悲祝福。一筆字展期從即日起至6月28日止，免費參觀時間為每日10:00-19:00，週一休館。佛光緣美術館台中館地址：臺中市西屯區福元街69號，電話：04-22520375。

