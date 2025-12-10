影/佛州驚傳「飛機撞汽車」！迫降砸向行駛中轎車 恐怖瞬間曝光
美國佛羅里達州一架小型飛機，日前突然「從天而降」，不偏不倚砸向一輛正在行駛的車輛，畫面曝光引發熱議。
美國《紐約郵報》報導，根據佛州公路巡警表示，這架「固定翼多引擎飛機」8日下午約5時45分，在可可市（Cocoa）南向車道，嘗試緊急迫降時，撞上一輛正在行駛的豐田轎車。
根據後方行車紀錄器拍下畫面顯示，這架飛機在下班尖峰時段，突然俯衝進車流密集的馬路，直接撞上這輛豐田汽車，影片可見飛機先撞上車尾、彈起，再落在車輛左側位置並激起火花。
一名目擊者驚恐回憶，「我們剛剛看到那架飛機從天上掉下來。」他指出飛機差點就撞上自己的車，「它直接從我們車上方掠過，然後撞上前面的車」。他的兒子也目睹整個過程，「我看到飛機出現在那裡，我心想『希望它能降到路邊』。我原本以為它也許能避開那輛車，但砰的一聲，輪子直接砸在車尾上。」
警方指出，事發後57歲汽車駕駛立即被送往醫院，所幸僅受輕傷，至於肇事的27歲的男性飛行員，以及機上一名27歲男性乘客皆未受傷，目前正接受調查。
延伸閱讀
WBC/美國隊再宣布4名球員入隊 3名50轟重砲齊聚
MLB/有代表今井達也和洋基接觸？ 波拉斯巧妙回應
MLB/前大都會終結者上奪冠列車 指標性合約前進道奇
其他人也在看
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 351
特斯拉熱銷 訂單排到明年
關稅沒影響，特斯拉（Tesla）台灣新車賣光光，本季將大量交車、年增近七成，訂單已排到明年。台灣特斯拉昨（9）日表示，T...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 9
義美公主不玩了！ 旗下尚鵬汽車年底分手SKODA
義美公主不玩了！ 旗下尚鵬汽車年底分手SKODAEBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 78
【怎能不愛車】8人座＋德系安全科技 新Multivan台灣開賣
新Multivan抵台，這次台灣福斯商旅把產品陣線再度強化，不只外型俐落、內裝更講究，多人乘載空間也同步升級。隨著家庭需求與企業接送市場持續成長，全新26年式Multivan TDI正式導入8人座配置，取代過往TDI的7人座設定；而Multivan Life與Style則維持7人座，並針對對座模式更新配備，讓不同族群都能找到最適合自己的版本。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
賓士大改款GLB曝光！空間更大更豪華 電動版先發 油電隨後來
海外賓士Mercedes-Benz正式帶來新一代 GLB，首波以電動車作為主打，並取代過去的EQB位置，維持過去5人、7人座車型配置，並預告後續將補上輕油電動力車型，展現賓士在油車、電車多元化戰略布局。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 1
台南驚悚車禍! 休旅車撞機車未停"捲輾騎士"
南部中心／林俊明、莊舒婷 台南報導台南永康發生一起驚悚車禍，一台一輛休旅車與一部機車發生碰撞，騎士倒地噴飛，不過最誇張的是，汽車不明原因竟繼續往前，直接將噴飛的騎士輾過，導致騎士人卡在車底動彈不得，嚇壞目擊民眾，警消到場後使用器材，將人脫困後趕緊送醫。救護人員到場，使用破壞器材和千斤頂讓車底騎士脫困。（圖／記者爆料網）民眾行車紀錄器拍下，休旅車準備右轉，結果卻與機車發生了碰撞，騎士噴飛數公尺，不過下一秒。目擊民眾說，窩喔，啊啊啊，窩喔，他輾過去他欸，對啊。只不過這車輛撞人後居然沒停下，而是繼續往前開，直接將倒地的騎士輾了過去，驚悚畫面讓目擊民眾真的快嚇壞。目擊民眾說，喔買尬怎麼辦，窩，好扯喔，完蛋了完蛋了，那個人也嚇死了。警消獲報之後，火速抵達現場，只見騎士還卡在休旅車車底下，動彈不得，周圍還聚集了圍觀民眾。救護人員說，注意喔，幫我拉一下，啊，等等等等，長背板長背板。眾人合力使用破壞器材和千斤頂等工具，將車輛稍微升起來，才終於讓騎士脫困。救護人員說，頸部固定一下，他的手，下巴，手，注意，一二三。台南市永康發生驚悚車禍，騎士與汽車發生碰撞還被輾壓。（圖／民視新聞）事發地點就在台南永康，晚間轎車與機車發生碰撞又將人輾過去，所幸21歲的男騎士被救出來的時候，意識清醒，送醫後沒有生命危險。台南警永康分局副分局長謝貴琳：「自小客車轉彎未讓直行車，已違反道路交通管理處罰條例第48條6款，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。」究竟發生碰撞後，汽車駕駛為何又將人輾過？詳細原因警方還在持續釐清。原文出處：台南驚悚車禍! 休旅車撞機車未停"捲輾騎士" 更多民視新聞報導濱海公路大車事故！聯結車突失控衝對向車道 釀1死1傷丟人啦！隊友飛身遭扯下魔術「小拳石」不忍了「拿球怒砸」尼克前鋒吞T左營16槍狙殺案！7車30嫌2槍被查獲 潛逃槍手正面照曝光民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
台北市闖紅燈取締前十名熱點曝光！冠軍路口一年狂開822張罰單！
開車騎車趕時間，常見駕駛心存僥倖，在黃燈閃爍時硬衝，卻不知不覺變成闖紅燈！如今科技執法無所不在，這類違規幾乎無處遁形。想知道台北市哪些路口最常取締闖紅燈嗎？闖紅燈會被罰多少錢呢？趕路前先看清楚，避免被開單，也多一分安全！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
北勢大橋驚悚車禍！37歲男闖紅燈「頭卡車底」…路人合力抬車搶命畫面曝
苗栗市北勢大橋南端路口發生驚悚車禍，昨日（8日）下午4時許，一名37歲紀姓男子騎機車闖紅燈，與綠燈直行的休旅車發生碰撞，紀男當場被捲入車底，頭部卡在保險桿下方，情況一度危急，幸好路過民眾伸援手，10多人合力抬車救人，紀男經送醫治療無生命危險，詳細肇事責任歸屬仍有待警方調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
對手相繼退出，據傳Hyundai i30 N即將重返
為不讓愈來愈多消費者提到Hyundai N部門只想到Ioniq電動車，因此今年中時就表示Hyundai N部門沒有局限於電動車，而近日就有消息傳出i30 N有望重返市場。Ioniq 5 N精湛的性能表現和先前推出的Ioniq 6 N，都讓不少消費者認為Hyundai N部門專出或著重於電動車，為摒除不正確認知，今年中Hyundai N部門便發聲喊冤，表示沒有局限於電動車，對於任何動力系統都保持開放態度，雖無明說但也意味著未來或許會有新款燃油N車型。先前Hyundai N部門表示沒有局限於電動車，對於任何動力系統都保持開放態度。隨著Focus ST和Civic Type R相繼退出，近日就有傳聞Hyundai看準目前該市場選性少，因此計畫讓已退出歐洲市場的i30 N重返，動力部分目前仍不明朗，但或許有可能使用油電系統，時程方面預計要到2026年底或2027年才會現身。近日有傳聞Hyundai i30 N將重返。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台灣車市暴冷！車商掀退場潮 MAZDA之後…SKODA亞洲最大旗艦店2年喊卡
今年的進口車市場可說是寒風刺骨，不只買氣被關稅不確定性凍到，經銷商也因營運環境急速惡化，只能接連舉白旗。繼MAZDA與標達分手後，義美集團旗下的尚鵬汽車也確定在年底終止與SKODA的合作，讓車市再添震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
特斯拉來勢洶洶 本土車廠明年仍有硬仗要打
關稅戰下，特斯拉強龍姿態力壓本土車廠商，業內指出，由於特斯拉具備美國車優勢，雖然特斯拉曾明言關稅若底定後「不會再降價」，...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 46
烤漆也能被召回！Genesis G90因車漆過於反光導致雷達誤判
汽車召回事件屢見不鮮，但原因往往與軟體、零件缺陷或結構安全相關，很少有車輛會因為「車漆太亮」而必須進行召回。Genesis近日發布的一項召回通知，卻證實了這個看似荒謬的情況，品牌旗艦豪華轎車G90，由於特定銀色烤漆反射過多雷達訊號，竟導致其ADAS先進駕駛輔助系統發生誤判，進而觸發「幽靈煞車」現象。這項奇特的召回案，涉及2023年至2026年份的G90車型，約483輛受影響。Genesis近日發布的一項召回通知，由於特定銀色烤漆反射過多雷達訊號，竟導致其ADAS先進駕駛輔助系統發生誤判，進而觸發「幽靈煞車」現象。根據NHTSA美國國家公路交通安全管理局的文件，導致G90無預警急煞的罪魁禍首，正是名為「Savile Silver」的車漆顏色。Genesis工程師經過長時間追蹤與測試，確認這款高級銀色烤漆中含有大量的鋁片成分。當G90前方的雷達感應器發射訊號時，這些鋁片會從保險桿外蓋反射訊號，並穿過保險桿橫樑傳回感應器。感應器隨即誤將這些反射訊號解讀為有車輛突然切入車道，尤其是在車速低於20 km/h，或啟動車道變換輔助功能時，便會啟動緊急煞車，嚴重危及行車安全。 這項問題的特殊性在於，工Carture 車勢文化 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
【名人來標車】標車酷平台正式上線！小七割愛自己的純電跨界休旅E-C4 里程僅跑1萬！價格香到連老爹都心動！｜Citroën Ë‑C4 Shine｜
【名人來標車】標車酷平台正式上線！小七割愛自己的純電跨界休旅E-C4 里程僅跑1萬！價格香到連老爹都心動！｜Citroën Ë‑C4 Shine｜SiCAR愛車酷 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
雲林轎車.機車搶快撞一團 彰化轎車暴衝撞5機車
中部中心／綜合報導雲林斗六出現驚險畫面！一輛轎車，與一台機車，雙方疑似搶快，都沒按照號誌燈行駛，在路口，撞成一團；在彰化，則是有一位駕駛，疑似突然頭暈，身體不舒服，整台車爆衝撞向路邊5台機車後，接著撞進騎樓，所幸沒有人員被波及。十字路口前，車輛停下等紅燈，但左側車道的灰色轎車，不太合群，明明綠燈還沒亮，卻繼續往前開，同一時間，右側一台機車，疑似也搶快，兩台車，碰的一下，撞成一團。疑搶快互不讓！ 轎車紅燈起步撞上闖黃燈機車（圖／翻攝畫面）事發就在雲林斗六市西平路與斗六二路口，轎車駕駛，機車騎士，雙方都很急，轎車在綠燈亮的前幾秒，就行駛到路口，而機車疑似闖了黃轉紅的號誌燈，才會釀成事故，造成騎士手部受傷，所幸生命無礙。不過在彰化，也出現驚險畫面，馬路上，幾名行人，慢慢的走著，但過沒幾秒，他們的後方，突然出現一台休旅車，暴衝撞上路邊機車橫掃，接著又衝進騎樓，彰化休旅車暴衝！ 5機車遭撞轎車衝入騎樓（圖／翻攝畫面）事發在彰化縣鹿港鎮中正路上，根據了解，這名年約66歲的休旅車駕駛，疑似是行駛途中，突然頭暈，才會失控亂撞一通，先擊落停放在路邊的5輛機車，再撞進騎樓。兩起案件，畫面驚險，提醒民眾，上路前，務必注意身體狀況，上路後，也得注意車況，不要貪快肇事。原文出處：雲林轎車、機車搶快撞一團 彰化轎車暴衝撞5機車 更多民視新聞報導見警躲躲閃閃 警逮48歲兩地檢署毒品通緝犯騎士闖紅燈亂丟菸蒂 正義民眾喝斥要求撿起信義區街頭上演「警匪追逐」 毒蟲闖紅燈狂飆撞3車下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
買二手車 4 大注意事項 ＆ 流程須知！讓你買二手車不踩雷
買二手車 4 大注意事項 ＆ 流程須知！讓你買二手車不踩雷SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Subaru Forester榮獲日本年度汽車，Volkswagen ID. Buzz則榮獲最佳進口車
Written by: Bear在計票前，Subaru Forester和Honda Prelude被視為今年最有可能奪得享譽盛名的日本年度車款獎的熱門車款。在橫濱Bosch Hall的激烈競爭中，Forester險勝Prelude，奪得2025-2026年度「Best in country trophy」最佳獎項，而Volkswagen ID. Buzz則榮獲日本進口車年度獎。CarStuff 人車事 ・ 1 天前 ・ 發起對話
駕駛疑頭暈肇禍 開車衝進騎樓撞倒5機車
彰化縣 / 綜合報導 6日下午彰化鹿港中山路，發生一起驚險車禍，一輛銀色休旅車開著開著，突然整輛衝進一旁大樓騎樓，一連撞倒5輛停在路邊的機車，一片凌亂，幸好沒有人員傷亡。而警方接獲報案到場，駕駛沒有酒駕，疑似是因為頭暈不適才肇事。一輛銀色休旅車從左邊衝了進來，撞上停在路邊停車格的機車和單車，直接把兩輛車捲入車底後，又直直往前衝過去，機車被撞得東倒西歪一片凌亂，更驚險的是休旅車衝過來以前，才有民眾帶著兩位孩子走在馬路邊，剛經過事發地點，下一秒，休旅車就撞了進來，幸好當時休旅車偏移撞進騎樓的柱子，沒有撞上走在前方的行人。民眾說：「(像)招牌掉下來那種聲音。」民眾VS.記者說：「大物件(鏗鏗鏘鏘那樣)。」這是發生在6日下午將近1點，彰化鹿港鎮中山路上，回到現場，地上刮出長長刮痕，騎樓邊的鐵箱也被撞到整個凹陷變形，而這裡是一間早餐店，幸好當時店家休息，沒有顧客在用餐。鹿港警分局鹿港所副所長陳榮彬說：「現場無人員傷亡，該員酒測值為零。」肇事的是66歲蒲姓男子，警方到場實施酒測，駕駛沒有酒駕，疑似因為身體不舒服頭暈肇事，造成5輛停在路邊的機車受損，其中1輛受損嚴重，其他4輛多是車殼、後照鏡受損，事發時猛烈撞進騎樓的畫面實在很驚險，幸好沒有人員傷亡。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【新年式配備大升級！】新增通風座椅與自動停車 黑化點綴更有型！電子懸吊搭配四驅底盤依舊強悍｜Skoda Superb Combi 4x4 SportPlus 新車試駕
2026年式 Škoda Superb Combi 4x4 SportPlus 延續家族旗艦旅行車的優雅與運動化設計語彙，SportPlus 專屬黑化套件讓外觀更具存在感。車頭水箱護罩、後視鏡蓋與車頂架皆以深色飾件強化視覺張力，大尺寸輪圈搭配 4x4 性能定位，營造出兼具質感與動感的旅行風格。 動力部分維持 2.0 TSI 渦輪增壓引擎，搭配七速 DSG 雙離合器變速箱與 4x4 四輪驅動系統，提供充足動力與穩定駕馭感受。標配的 DCC 主動式電子懸吊能依照行車模式自動調整阻尼，在高速巡航、山路駕馭或多乘載狀態下都能呈現穩健表現，兼顧舒適與操控。 2026 年式最大亮點在於新增 雙前座通風座椅 與 自動停車輔助系統，進一步提升便利性與使用體驗。內裝依舊導入全數位儀表、大型中控螢幕與完整的智慧駕駛輔助科技，包括全速域 ACC 主動跟車、車道維持與盲點偵測等安全機能。 寬敞的旅行車空間與靈活後廂機能，使 Superb Combi 兼具家庭實用性與長途駕馭的高質感氛圍，再次展現 Škoda 旗艦旅行車的全能本質。 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 1 天前 ・ 發起對話
Mercedes-AMG大換血！保時捷Taycan之父Stefan Weckbach上任，性能電動時代來了？
Mercedes-AMG這家讓車迷心跳加速的性能子品牌，即將迎來一場震撼人事變動！前保時捷Taycan電動超跑開發總監Stefan Weckbach，將於2026年7月1日正式接任CEO一職，接棒現任老闆Michael Schiebe。這位「電動性能教父」跨足AMG，無疑是Mercedes-Benz在電動化浪潮中押下的一記重拳，讓人忍不住猜測：AMG的未來，將如何融合Taycan的電光火石與AMG的V8咆哮？Schiebe的離開並非黯然收場，而是轉戰Mercedes-Benz集團的核心戰場——生產、品質與供應鏈管理。這位前AMG領袖過去幾年帶領AMG從傳統內燃機霸主，逐步邁向混動與純電領域，像是最近的AMG GT 63 S E Performance，就以4.0升V8雙馬達系統爆發831匹馬力，0-100km/h僅2.8秒，證明AMG懂如何在電動輔助下，讓性能不打折。現在，他把戰場移到後勤，確保Mercedes-Benz的生產線如瑞士手錶般精準運轉，為未來電動車大軍鋪路。Weckbach的電動傳奇：從Taycan到AMG王座說到Stefan Weckbach，車媒圈簡直是他的粉絲團！這CARLINK鏈車網 ・ 23 小時前 ・ 1
SUZUKI SWIFT感謝有您！20週年促銷專案 & 品牌其他各車款促銷方案
Written by: Bear第四代 SWIFT以精巧靈活、緊湊尺寸和充足的車室空間，都源自於「極致剛好」的造車理念，多一分太多、少一分太少，成為尋求實用和多功能性車輛的理想選擇，造就優雅且充滿駕馭的城市經典車款。今年不負眾望奪得車訊風雲獎2025年度『最佳進口小型車』的殊榮，獲得專業車媒與消費者的肯定。CarStuff 人車事 ・ 1 天前 ・ 發起對話