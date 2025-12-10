影/佛州驚傳「飛機撞汽車」！迫降砸向行駛中轎車 恐怖瞬間曝光

美國佛羅里達州一架小型飛機，日前突然「從天而降」，不偏不倚砸向一輛正在行駛的車輛，畫面曝光引發熱議。

佛州驚傳飛機迫降砸向汽車意外。（示意圖／Pexels）

美國《紐約郵報》報導，根據佛州公路巡警表示，這架「固定翼多引擎飛機」8日下午約5時45分，在可可市（Cocoa）南向車道，嘗試緊急迫降時，撞上一輛正在行駛的豐田轎車。

根據後方行車紀錄器拍下畫面顯示，這架飛機在下班尖峰時段，突然俯衝進車流密集的馬路，直接撞上這輛豐田汽車，影片可見飛機先撞上車尾、彈起，再落在車輛左側位置並激起火花。

一名目擊者驚恐回憶，「我們剛剛看到那架飛機從天上掉下來。」他指出飛機差點就撞上自己的車，「它直接從我們車上方掠過，然後撞上前面的車」。他的兒子也目睹整個過程，「我看到飛機出現在那裡，我心想『希望它能降到路邊』。我原本以為它也許能避開那輛車，但砰的一聲，輪子直接砸在車尾上。」

警方指出，事發後57歲汽車駕駛立即被送往醫院，所幸僅受輕傷，至於肇事的27歲的男性飛行員，以及機上一名27歲男性乘客皆未受傷，目前正接受調查。

