影/「你媽死了」女友詭死！高雄男運屍車上有毒品 相驗中

高雄市鳳山區17日發生離奇命案，一名50餘歲女子疑似在住處暴斃，同居的50多歲男友致電婦人兒子稱「你媽死了」，隨即駕車載遺體離開。警方協尋約一小時後，在和成路停車格尋獲休旅車，婦人已明顯死亡，車內查獲注射針筒等物品。檢警今（18日）相驗女子遺體釐清死因。

高雄市鳳山區發生一起離奇死亡案件。（圖／翻攝畫面）

鳳山警分局五甲派出所17日下午1時許接獲報案，婦人兒子表示接到母親同居男友電話，對方稱婦人企圖輕生且「已經死了」，並透露載著遺體往國10屏東方向開去。兒子多次聯繫母親無果，前往住處後未見人影，於是報警求助。

警方立即啟動車牌辨識系統進行緊急協尋，查訪周邊後得知男友已在婦人兒子抵達前，先行駕駛一輛休旅車將婦人載離。警方於下午近3時在和成路路邊停車格找到該輛休旅車，發現男子與婦人雙雙倒臥後座。警方敲門時，男子還清醒並自行開門，但婦人已明顯死亡。警方打開車門檢查，發現婦人身上沒有明顯外傷、車內也沒打鬥痕跡，但查獲注射針筒等物品，一旁還放了一只黑色行李箱。警方隨即將該名男子帶回偵辦，但男子自稱身體不適無法接受偵訊。

男子駕駛試乘車，載婦人遺體停在路邊。（圖／翻攝畫面）

據了解，死者與男子為同居關係，兩人均有毒品前科。警方不排除婦人吸毒過量或被殺害等可能，但男子為何要開車載屍體動機仍成謎。警方已擴大調閱監視器畫面，釐清兩人出沒路線，期盼能盡速查找出第一現場，拼湊案件全貌，目前已對男子驗尿以確認是否有毒品反應。全案已通報檢察官，預計18日上午相驗婦人遺體以釐清確切死因。

檢警採證以釐清婦人死因及詳細案情。（圖／翻攝畫面）

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

