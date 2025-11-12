影/你敢喝嗎？陸博物館推「蟑螂咖啡」 店家曝味道：焦香帶微酸
大陸北京一家爬蟲主題博物館近日推出的「蟑螂咖啡」在網路上引發熱議。這款特色咖啡以大麥蟲、蟑螂等昆蟲為原料，杯沿還放置焦黃的大麥蟲，奶泡上則撒有褐色的蟑螂粉，每杯售價45元人民幣（約196元新台幣），成為該博物館的特色商品。
據《新民晚報》報導，有網友10日分享了在北京這家昆蟲博物館購買的「蟑螂咖啡」照片，迅速引起關注。記者11日致電博物館工作人員獲得確認，這款咖啡是他們於6月底推出的產品，最近才在網路上突然走紅。
據博物館工作人員介紹，這些昆蟲咖啡是博物館主題的自然延伸。「作為一家爬蟲博物館，我們希望打造與自身特色匹配的產品。」目前他們推出的系列包括大麥蟲咖啡、大麥蟲加蟑螂咖啡、含猪籠草消化液的特調飲品，以及一款萬聖節限定的螞蟻飲品。工作人員強調，所有昆蟲原料均採購自中藥房，確保符合食品安全標準，而螞蟻飲品作為萬聖節限定款，目前已停止販售。
在口感方面，博物館工作人員表示，這些昆蟲咖啡各具特色。大麥蟲咖啡帶有焦香味，蟑螂咖啡則在焦香基礎上增添了一絲微酸，螞蟻咖啡口感偏酸，而猪籠草特調則沒有明顯特殊味道，接近普通飲料口感。
儘管這些產品引發熱議，但博物館工作人員坦言昆蟲咖啡仍屬小眾產品。「銷量尚可，但不少顧客因心理接受度問題難以嘗試，尤其是帶孩子的家長。」工作人員表示，目前一天大約能賣出十幾杯，消費者以好奇年輕人為主。
這並非大陸首次出現昆蟲咖啡。今年3月，雲南普洱一家咖啡店就推出了蚱蜢拿鐵、竹蟲美式等產品，售價68-88元人民幣（約297-384元新台幣）。雲南本地消費者表示，蚱蜢和竹蟲在當地是常見下酒菜，與咖啡結合並不突兀。此外，杭州一家咖啡館也曾推出「蛇咖」，將小蛇乾放入咖啡杯頂部，分別命名為「白素貞」和「竹葉青」，但因有小朋友被嚇哭，產品上線一天後就緊急下架。
延伸閱讀
影/颱風天救不回來！八里「15層高樓大火」1女嗆死
鳳凰颱風災情破471件！釀88傷 宜蘭、花蓮還有10處積淹水
驚！台東土坂國小聯外道路中斷 臨時宣布11/13停止上班上課
其他人也在看
大馬士革國家博物館遭竊 盜走數座古羅馬雕像
（中央社大馬士革11日綜合外電報導）敘利亞文物部門兩名官員今天透露，竊賊從首都的國家博物館盜走數座可追溯至古羅馬時期的古代雕像，博物館因而暫時關閉。中央社 ・ 1 天前
很好下手？又有國家博物館出事 6座羅馬時期雕像被盜
博物館很好下手？一段時間前，英國羅浮宮才被劫匪喬裝成工人盜走國寶，引起軒然大波，今（12）日敘利亞也傳出盜寶事件，國家博物館典藏的6座羅馬時代的大理石雕像失竊，館方也已暫時關閉配合調查。鏡報 ・ 18 小時前
貓奴看過來！夢幻車牌CAT-8888競標夯 標出57.6萬
貓奴專屬車牌號碼CAT在12日中午完成競標，掀起前所未有的熱潮，總競標次數突破一萬次，總決標金額高達2025萬元，三分之一的車牌皆被標走。其中最搶手的8888號碼，經過130次競價，最終以57萬6000元成交。第二熱門的7777號碼因象徵Lucky Seven，決標金額達27萬1000元，第三名的6666號碼則以20萬6000元成交。5555和9999號碼的決標金額也都超過20萬元。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
影/馬太鞍溪堰塞湖水位降9.3公尺無新阻塞 有望解除紅色警戒
馬太鞍溪堰塞湖在鳳凰颱風期間，堰塞湖溢流口因湖水沖刷下切，從湖區水位計數據顯示，於10日凌晨起，水位緩慢下降中，自10日 23時起至12日12時止，37小時內水位共下降9.3公尺，水量減少約96萬立方公尺；目前蓄水面積7.8公頃，蓄水量尚有約69萬噸。中天新聞網 ・ 14 小時前
台大機械系展覽 原型賽車與機械手臂展演有亮點
（中央社記者許秩維台北12日電）台大機械系與工學博物館將於14日起舉辦系列活動，透過展覽呈現歷史，展出包括賽車團隊原型車，及機械手臂技術展示包括雞蛋糕製作、打地鼠遊戲等，讓知識走出教室、進入人群。中央社 ・ 14 小時前
太子集團跨國詐騙打臉金管會！彭金隆：10家銀行7年通報洗錢52次
【記者許麗珍／台北報導】柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙洗錢，台灣檢警查扣11戶豪宅、29輛豪車，利用60個銀行帳戶洗錢。多位立委今痛批金管會洗錢防制能力被詐團打臉「龐大金流進出毫無察覺」。金管會主委彭金隆今證實，針對10家國銀10月15日發動金檢，銀行局長童政彰透露早自民國108年起銀行就陸續通報，7年來報給警檢高達52次之多。壹蘋新聞網 ・ 14 小時前
43歲網紅開車直播輾死路人！3天後要求粉絲抖內讓她放「心理假」
超扯！美國一名TikTok直播主近日邊開車邊直播，意外撞死一名59歲男子，豈料不到一週，死者家屬還沉浸在傷痛之際，她竟在網路上發起「募款」，呼籲粉絲能夠在她休「心理假」時抖內支持她，消息曝光後引起譁然。鏡報 ・ 16 小時前
翁曉玲金句一次看！「我就是比你大」慘淪笑柄 還嗆清大生心胸狹隘
即時中心／高睿鴻報導國民黨立委翁曉玲自去（2024）年進入國會後，便爭議言論不斷，使其三不五時就會捲入輿論風暴。例如，我國著名羽球搭檔李洋、王齊麟，先前於巴黎奧運奪金後，翁竟謬稱兩人為「中國人的驕傲」，引發強烈反彈；而由於她同時身兼清華大學教師，其學校辦公室門上，也被憤怒的學生張貼「中國人教授」、「中國客座教授」等圖文。結果現在卻傳出，清大科法所決定不續聘翁，令外界猜疑，是否與其過往的爭議言行有關。民視 ・ 15 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 9 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 14 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 19 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常......風傳媒 ・ 7 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 20 小時前