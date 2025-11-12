影/你敢喝嗎？陸博物館推「蟑螂咖啡」 店家曝味道：焦香帶微酸

大陸北京一家爬蟲主題博物館近日推出的「蟑螂咖啡」在網路上引發熱議。這款特色咖啡以大麥蟲、蟑螂等昆蟲為原料，杯沿還放置焦黃的大麥蟲，奶泡上則撒有褐色的蟑螂粉，每杯售價45元人民幣（約196元新台幣），成為該博物館的特色商品。

北京一博物館推「蟑螂咖啡」售價45元人民幣。（圖／翻攝微博）

據《新民晚報》報導，有網友10日分享了在北京這家昆蟲博物館購買的「蟑螂咖啡」照片，迅速引起關注。記者11日致電博物館工作人員獲得確認，這款咖啡是他們於6月底推出的產品，最近才在網路上突然走紅。

廣告 廣告

據博物館工作人員介紹，這些昆蟲咖啡是博物館主題的自然延伸。「作為一家爬蟲博物館，我們希望打造與自身特色匹配的產品。」目前他們推出的系列包括大麥蟲咖啡、大麥蟲加蟑螂咖啡、含猪籠草消化液的特調飲品，以及一款萬聖節限定的螞蟻飲品。工作人員強調，所有昆蟲原料均採購自中藥房，確保符合食品安全標準，而螞蟻飲品作為萬聖節限定款，目前已停止販售。

在口感方面，博物館工作人員表示，這些昆蟲咖啡各具特色。大麥蟲咖啡帶有焦香味，蟑螂咖啡則在焦香基礎上增添了一絲微酸，螞蟻咖啡口感偏酸，而猪籠草特調則沒有明顯特殊味道，接近普通飲料口感。

杭州一家咖啡館也曾推出「蛇咖」。（圖／翻攝封面新聞）

儘管這些產品引發熱議，但博物館工作人員坦言昆蟲咖啡仍屬小眾產品。「銷量尚可，但不少顧客因心理接受度問題難以嘗試，尤其是帶孩子的家長。」工作人員表示，目前一天大約能賣出十幾杯，消費者以好奇年輕人為主。

這並非大陸首次出現昆蟲咖啡。今年3月，雲南普洱一家咖啡店就推出了蚱蜢拿鐵、竹蟲美式等產品，售價68-88元人民幣（約297-384元新台幣）。雲南本地消費者表示，蚱蜢和竹蟲在當地是常見下酒菜，與咖啡結合並不突兀。此外，杭州一家咖啡館也曾推出「蛇咖」，將小蛇乾放入咖啡杯頂部，分別命名為「白素貞」和「竹葉青」，但因有小朋友被嚇哭，產品上線一天後就緊急下架。

延伸閱讀

影/颱風天救不回來！八里「15層高樓大火」1女嗆死

鳳凰颱風災情破471件！釀88傷 宜蘭、花蓮還有10處積淹水

驚！台東土坂國小聯外道路中斷 臨時宣布11/13停止上班上課