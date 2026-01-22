影/你給我起來！基隆大火小隊長詹能傑殉職 同僚擔架旁悲喊

基隆市「台北生活家」社區大火，釀成一名22歲女住戶跟仁愛分隊小隊長詹能傑不幸身亡，同僚在詹能傑被放上擔架送醫時，焦急大喊：「詹能傑你給我起來喔！」影片曝光令人看了也為之哀慟。

詹能傑被送上擔架時，一旁同僚焦急大喊：「你給我起來喔！」。（圖／中天新聞）

昨（21日）深夜火警發生後，從余女奶奶口中得知「孫女還在裡面」，詹能傑為了救出22歲的余女，三進三出火場找人，當下見對方被雜物壓身呼吸困難，顧不及自己臉上只有這一個面罩，秒摘下給對方戴上，但火場猛烈的火勢跟濃煙，旋即讓詹能傑呼吸困難慘遭嗆暈，凌晨2點被找到的時候已經沒有呼吸心跳，余女則是在5點半被發現，同樣失去生命跡象，2人最後均宣告不治。

廣告 廣告

火場慘烈畫面。（圖／翻攝畫面）

平時跟詹能傑情同兄弟的消防員同僚們，在詹能傑被放上擔架，要推進救護車送醫院時，焦急地在旁大喊：「詹能傑你給我起來喔！」悲慟情緒讓旁人看了為之不忍，但英雄最後未完成救人任務，和待救者一起離世，也成為此次重大火警最大的遺憾。

另一位受傷的消防員，目前救治後無大礙。（圖／中天新聞）

詹能傑跟家人的溫馨合照，如今缺了一角。（圖／翻攝詹能傑臉書）

詹能傑跟女兒的溫馨合照，如今缺了一角。（圖／翻攝詹能傑臉書）

詹能傑的弟弟詹庭豪同樣是位資深優秀消防員。（圖／基隆市消防局臉書）

詹能傑跟弟弟詹庭豪同樣是位資深優秀消防。（圖／基隆市消防局臉書）

基隆市消防局發黑白照致哀。（圖／基隆市消防局臉書）

基隆市「台北生活家」大型社區，21日晚間發生大火釀成消防小隊長詹能傑殉職。（圖／基隆市消防局臉書）

悼念貼文下有不少詹能傑的親朋好友同僚留言哀悼。（圖／基隆市消防局臉書）

延伸閱讀

新店Uber女駕駛車內突昏迷 無呼吸心跳送醫不治

影/新店拒檢撞傷2警轟3槍仍逃逸 2嫌遭逮搜出巨量毒品

影/北市中山區行人疑過馬路遭撞飛 無呼吸心跳送醫不治