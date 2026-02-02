影/你給我進來！馬偕員工失控站女兒牆 警消圍撲畫面曝

北市馬偕醫院今天（2日）上午發生院內某位男性行政職員控訴自己被誣陷性騷擾，爬到兒童醫院的6樓揚言跳下，所幸最後被拉回室內，警消圍撲救人的畫面也曝光。

該名職員被救下的驚險瞬間。 （圖／警方提供）

回顧整起事件，該名名「游鴻明」，PO長文到「爆料公社」，控訴自己被霸凌及被誣陷性騷擾，文末表示自己人已經站在馬偕醫院福音樓（兒童醫院）的6樓，「有100顆安眠藥，將無痛跳樓」，還附上站在樓頂俯瞰的照片為證，身分經查是馬偕醫院的行政職員，警消獲報後趕來，發現該男正躺在6樓的女兒牆，馬上架設氣墊嚴陣以待。

廣告 廣告

警方緊急把失控的該名職員「保護管束」。 （圖／警方提供）

中山分局也對此做出說明，表示中山二派出所在今天（2/2）上午11點左右接獲報案，指稱馬偕的6樓有1名男子跨越窗戶意圖輕生，獲報後立即啟動緊急救援機制，火速趕赴現場處置。

該名行政職員躺在女兒牆上的當下畫面。 （圖／民眾提供）

中山分局指出，員警抵達現場後，發現該名男子情緒激動，獨自站立於醫院6樓窗戶露台邊緣，隨時有墜落風險，千鈞一髮之際，現場員警立即實施交通管制及現場封鎖，一方面耐心對該名男子進行安撫與勸導，試圖降低其戒心並轉移注意力，另一方面與院方人員、消防員趁該名男子不備之際，一擁而上合力將其拉回室內，大喊：「你給我進來！」，但該名男子獲救後情緒仍不穩定，為確保其生命安全，當場依《警察職權行使法》將其保護管束，並交由醫護人員進行後續治療與評估，同時通知家屬到場照護。

消防員緊急架設氣墊當下畫面。 （圖／民眾提供）

但該名行政職員指證歷歷，馬偕醫院總院因此緊急發出聲明：

本院某員工於2月2日上午因情緒問題揚言跳樓，經院內人員善意勸導後已安全救出。

該名員工3年前之霸凌與性平等相關案件均已完成調查並已釐清結案，包括醫師、主管、心理師及牧師等人員對該員之輔導、關懷及訪視時間業已長達3年餘，最近一期的會談日期為上週一（1月26日），當時情緒尚稱穩定，但未涉及其個人健康問題。

今日上午在非預期情況下，該員採取激烈行動，經過勸導已確保該員安全並就醫治療，基於該員之健康情況，因涉及病人隱私保護，本院不予進行發言。

但本院對該員持續性輔導與關心的立場一直未變，將再由醫師進行專業評估，提供充分且完善的醫療協助。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

延伸閱讀

影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地

影/高捷美麗島站前超慘！4輪2輪相撞「騎士車全毀人傷」

五楊又出狀況！北上近機場交流道段「3車猛撞」嚴重塞爆