影/佩甄父曾是「超狂國手」！換人工膝蓋「拄助行器」畫面曝

藝人佩甄1日在社群分享父親近況，曾是桌球國手的爸爸近日完成人工膝蓋置換手術，現正展開復健。她上傳父親拄助行器緩步練習的背影畫面，坦言看在眼裡相當心疼，但強調家人會陪他一步一步走完復健歷程。

佩甄在社群分享父親近況。（圖／翻李佩甄 臉書）

佩甄提到，父親不僅擔任過台灣桌球國手，過去還曾受外交部派赴非洲象牙海岸，擔任國家級桌球教練，多年高強度訓練與使用，使膝蓋承受負擔，如今必須更換人工膝蓋；她說，術後各種疼痛對於一向活躍的爸爸格外難熬。

佩甄上傳父親拄助行器緩步練習的背影畫面。（圖／翻李佩甄 臉書）

她在社群貼文寫道，面對父親難耐的術後疼痛，曾勸對方不要硬撐，甚至直言「就一直吃止痛藥吧」，不過父親淡定回覆：「我人生太順遂了，偶爾疼痛也算平衡。」這番樂觀態度，讓她形容是一種自我療癒。

廣告 廣告

佩甄表示，爸爸一向不打擾家人，也不要求過度關心與慰問，這份穩定與體貼，讓子女感到安心自在。她在貼文向父親致謝：「謝謝他照顧我們，讓我們衣食無缺、內心強大。」同時提醒爸爸要確實復健，並再次約定未來要一起完成環遊世界的計畫。

佩甄爸爸近日完成人工膝蓋置換手術，現正展開復健。（圖／翻李佩甄 臉書）

貼文曝光後引發網友留言打氣，包括「李爸爸早日康復~是說伯父也太強大了吧」、「換完人工關節就會重新身龍活虎了，加油」、「早日康復，才能和全家人一起環遊世界」、「看著背影狀態保持很好，很強大」。

延伸閱讀

中職/奪冠後連兩年戰績不理想 味全龍教練團傳大地震

黑豹旗/替冠軍戰開球！ 伍立辰笑稱「圓了兩個夢」

中職/台鋼雄鷹提交60人保留名單 球團釋出張喜凱、曾品洋等５人