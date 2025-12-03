影／依依超樂觀！從未想過納豆不會康復 不嫌棄清排泄物：只要他在身邊就很幸福





納豆與依依從交往到婚姻歷經了八年，近日依依在訪談節目中表示，如果納豆當初沒有生病，或許自己不會結婚，在這一場突如其來的生死關卡裡，她堅定地守候在納豆身邊，無怨無悔的照顧，她坦言自己養寵物一輩子，沒想過摸男朋友的大便會比寵物還要多，但也因為如此，她覺得「今天不管他怎麼樣，只要他能在我身邊，都好幸福。」

依依在訪談節目表示如果當初納豆沒有生病可能自己就不會結婚。（圖／YT：好ㄚ）

