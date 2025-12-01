(影)侯漢廷喊男女皆兵2年！綠委反擊：少一個你 台灣就少一分當兵壓力

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前宣布提出1.25兆國防特別預算時，提到2027中共目標武統台灣的說法，引發在野黨批評「製造恐慌」，而新黨台北市議員侯漢廷則主張男女皆兵、服役2年，更喊出「誰反對就是中共同路人」。對此，民進黨團書記長陳培瑜今（1）日拍攝影片問到綠委沈伯洋、幹事長鍾佳濱，他們一致笑回，沒有侯漢廷，台灣的國防、國家安全會更好。





陳培瑜錄影問到侯漢廷認為強化國防，男女都當兵2年，你怎麼看？沈伯洋笑說，他的目的是強化台灣的國防、國家安全，但如果真的要強化台灣的國家安全，沒有侯漢廷「兩岸統一」這種言論，可能才是更好的做法。

陳培瑜追問，可是台灣還有國民黨主席鄭麗文、國民黨團總召傅崐萁怎麼辦？沈伯楊直言，這才是現在急需解決的問題，而不是到底要當幾年兵。





此時，民進黨團幹事長鍾嘉濱進來辦公室，同樣被問到此議題，他說，依照中華民國憲法，中華民國國民不分性別、族群，必須依法有納稅、服兵役的義務，所以哪些人、什麼條件需要服兵役，是《兵役法》需要討論的問題。





鍾佳濱加碼說到，他聽到很好的說法，就是少一個侯漢廷，就不用這麼多人去當兵了！陳培瑜直言，還有少鄭麗文、傅崐萁可以嗎？鍾佳濱認為，我們的國防壓力可能會減輕。

