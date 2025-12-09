影／便祕會傷腎 腸道缺水缺油都不行

腎臟科名醫洪永祥醫師提醒慢性便秘會影響腎臟健康，一定要找出原因設法改善。

近幾年「腸腦軸」（Gut-Brain Axis）的理論，獲得醫界越來越多的認同，認為腸道健康的確會影響情緒與認知功能。腎臟科名醫洪永祥提醒，其實除了腸腦軸外，還有「腸腎軸」，腸道問題會影響腎臟健康，以銀髮族常見的慢性便秘為例，長期便祕者罹患慢性腎病（CKD）的風險顯著升高，而且便祕越嚴重風險就越高。

腎臟科名醫洪永祥，今天（9日）接受中廣「聽醫師的話」節目專訪時表示，台灣約有525萬人有便秘困擾，相當於每四個人就有一人面臨排便不順的問題，一年要吃掉4.6億顆軟便藥。長期便秘會導致糞便滯留腸道過久，蛋白質發酵產生的毒素如吲哚硫酸（IS）、對甲酚硫酸（PCS）、 等「尿毒素」就會被大量吸收進血液，增加腎臟的排毒負擔，這些毒素無法排出體外，久而久之就會造成腎臟傷害。洪醫師也曾在臉書發文引用美國退伍軍人健康資料庫的研究指出，長期便祕者罹患慢性腎病（CKD）的風險顯著升高，甚至提高了13%至51%不等。而且便秘患者罹患慢性腎臟病、腎衰竭機率都比沒有便秘者來得高，便秘較嚴重的人，風險更高。

洪醫師分析高齡長輩，便祕的原因最常見的就是缺油、缺水與缺乏運動，若是便便像羊屎一樣又乾又硬，往往就是缺水缺油，只要多補充水分、食用橄欖油、酪梨之類的好油，再配合運動與腹部按摩等通常都能改善，若是大便是黏答答不成形其實也是便秘的一種，這種情況就是缺乏膳食纖維，只要適當補充纖維質也能改善。若是飲食生活調整都無法改善，才能再考慮使用甘油球、服用軟便劑等藥物來治療。中廣「聽醫生的話」每周一到周五，中午12點在中廣《愛健康》YouTube頻道直播，歡迎大家訂閱收聽。