(影) 俄伊爾-76TD秘密航線曝光! 疑攜重軍備抵委 伊也援千套武器及「沙赫德」

[Newtalk新聞] 在美國可能對委內瑞拉採取軍事行動的敏感時刻，一架俄羅斯軍用運輸機伊爾-76TD（註冊號RA-78765）於 24 日至 26 日飛抵委內瑞拉首都加拉加斯，引發外界高度關注。





根據 Flightradar 24 網站追蹤，這架運輸機從莫斯科起飛後，先後經停亞美尼亞葉里溫、阿爾及利亞阿爾及爾、摩洛哥拉巴特、塞內加爾達卡及茅利塔尼亞諾克少，最終跨越大西洋抵達加拉加斯。每一站均進行了加油補給，而途經國家多與俄羅斯保持友好關係，部分駐有俄軍人員。

伊爾-76TD路徑圖。 圖:翻攝自零度Military





儘管官方未公布運輸貨物的詳細資訊，分析人士指出，根據航程與運輸機最大載重計算，此次飛行理論上可運送約 34 噸物資。考量到委內瑞拉現有軍事裝備，包括 21 架蘇-30MK2 戰鬥機、9 架米-35M2 武裝直升機、8 架米-17 運輸直升機，以及多組防空飛彈系統（S-125、S-300VM、山毛櫸-M2E及針-S便攜式防空飛彈），專家推測運送貨物可能包括「針-S」便攜式防空飛彈、空對空飛彈或戰機及防空系統的維修零件。由於大型防空飛彈體積龐大，此次運送不太可能是 S-300 或山毛櫸系統的彈藥。





由於大型防空飛彈體積龐大，此次運送不太可能是 S-300 或山毛櫸系統的彈藥。 圖:翻攝自零度Military





報導指出，這架伊爾-76TD 在加拉加斯地面停留約 45 小時後，於 28 日繼續飛往古巴，但最終降落地點尚未確認。





與此同時，美軍正在委內瑞拉海岸僅 11 公里處進行軍事演習。委內瑞拉總統馬杜羅已下令動員超過 450 萬預備役人員，強化防禦，以應對可能發生的美軍武裝衝突。





此外，俄羅斯軍用運輸機仍持續在委內瑞拉降落運送不明貨物，而伊朗也向該國轉移數千套武器系統及「沙赫德」無人機，以加強委內瑞拉在加勒比海及首都加拉加斯的防衛能力。

