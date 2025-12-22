(影) 俄傷亡已超美二戰陣亡數! 戰損119.2萬人 單月達3.1萬前線俄軍遭重創

[Newtalk新聞] 俄烏戰爭停火協議尚未定案，近日消息又傳出烏軍在前線上重創俄軍，「Euromaidan Press」 引述資料數據指出，自俄烏戰爭爆發以來，俄軍在戰場上的不可逆人員傷亡已達俄羅斯全國男性總數的 1%，更已超越美國在第二次世界大戰中的戰鬥陣亡總數。





據 「Euromaidan Press」 指出，俄羅斯在烏克蘭戰爭中的不可逆人員損失已達約 119.2 萬人，超過俄羅斯全國男性總數的 1%，更超越美國在第二次世界大戰中的戰鬥陣亡總數。數據顯示，2025 年 11 月是俄軍傷亡連續增長的第三個月，單月損失達 3.1 萬人，僅 12 月 17 日一天，俄軍就損失了 1,730 名士兵。

俄羅斯占領者在 12 月 19 日與 20 日持續對P-79 公路向前推進。 圖：翻攝自 X@Slava





數據表示，這項重創主要集中在 20 至 50 歲的勞動力核心人口，由於俄羅斯自 1990 年代起生育率便與死亡率交叉走下坡，戰損正加劇其人口萎縮危機。文章指出，戰死的志願役中有一半超過 50 歲，許多人是受高額簽約金吸引，試圖以此改善家庭貧困現狀。





而據 X 帳號「Slava」 與 「Visioner」 引述戰爭研究所（ISW）的分析，烏克蘭武裝部隊在東部庫皮揚斯克（Kupiansk）市中心戰線取得進展。烏軍沿著連接庫皮揚斯克與楚格夫（Chuhuiv）的 P-79 公路向前推進，成功奪回部分失地。儘管俄羅斯占領者在 12 月 19 日與 20 日持續對該地區發動進攻，但分析評估這些攻擊均未能成功重創烏軍，烏軍仍保持著推進。





烏軍沿著連接庫皮揚斯克與楚格夫（Chuhuiv）的 P-79 公路向前推進，成功奪回部分失地。 圖：翻攝自 X@Visioner





此外，烏克蘭各精銳部隊也持續在其他戰區重創俄軍。據 「NoelReport」 報導，隸屬邊境衛兵的「鳳凰」部隊在利曼（Lyman）戰線上對俄軍突擊小隊、裝甲車及補給線實施了毀滅性打擊。同時，烏克蘭第 60 機械化旅（第三軍團）旗下的無人機部隊「FATUM」也釋出影片，證實在視線極差的情況下，於尚德里戈洛韋（Shandryholove）附近成功摧毀了 5 輛俄軍車輛。

