(影) 俄千架「沙赫德」被炸毀! 伏爾加格勒煉油廠火海連天、克里米亞油庫也爆炸

[Newtalk新聞] 烏克蘭軍方近日對俄羅斯境內與佔領區多個戰略設施發動大規模遠程打擊，目標包括頓內茨克的「沙赫德」（Shahed）無人機儲存與發射基地、伏爾加格勒煉油廠、克里米亞燃料庫以及俄羅斯中部的重要發電廠。這是烏軍近月來最大規模的縱深打擊行動之一，顯示其遠程精確打擊能力正迅速提升。





根據烏克蘭總參謀部與情報單位「Dosye Shpiona」的報告，11 月 5 日晚間，烏軍對位於被佔領的頓內茨克機場發動聯合襲擊，動用了巡航飛彈與攻擊型無人機，成功摧毀了俄軍在當地部署的「沙赫德」無人機發射與儲存設施。

11 月 5 日晚間，烏軍對位於被佔領的頓內茨克機場發動聯合襲擊，動用了巡航飛彈與攻擊型無人機，成功摧毀了俄軍在當地部署的「沙赫德」無人機發射與儲存設施。 圖:翻攝自X帳號@bayraktar_1love





烏克蘭無人系統部隊指揮官羅伯特「馬扎爾」布羅夫迪指出，此次行動由第 414 無人系統旅、特種作戰部隊、砲兵及偵察部門聯合執行，經過數月情報蒐集與座標確認後展開。襲擊造成彈藥庫、燃料庫、無人機準備場地、電力與通訊節點全面癱瘓。





據烏方掌握的情報，該基地當時部署了超過 1,000 架沙赫德無人機與 1,500 枚彈頭。美國陸軍指揮官馬扎爾在報告中證實，美軍情報與烏克蘭特戰部隊共同參與了此次協同作戰行動。





與此同時，烏軍無人機也攻擊了俄羅斯最大煉油設施之一的伏爾加格勒煉油廠。該廠年加工量達 1,570 萬噸，是俄羅斯南部能源供應關鍵樞紐。當地傳出多起爆炸與火災，俄方承認有一人死亡。





烏軍無人機進一步攻擊克里米亞半島的三個燃料庫，地點包括赫瓦爾迪斯克與辛菲羅波爾。俄方表示，其防空系統擊落七架烏克蘭無人機，但無法阻止大型燃料罐起火。社群媒體上流出的影片顯示夜空中爆炸閃光不斷，火勢延燒數公里可見。





「沙赫德」無人機。 圖：翻攝自 @jurgen_nauditt X 帳號





烏克蘭方面同時宣稱，成功以無人機攻擊俄羅斯第三大火力發電廠科斯特羅馬 GRES 發電廠。該廠裝置容量達 3,720 兆瓦，為俄羅斯中部主要工業地區供電。襲擊後該廠爆炸起火，具體損失仍在統計中。

除軍事與能源設施外，俄國境內近來頻傳火車縱火事件。烏克蘭軍事情報局（GUR）表示，已有數十輛火車頭被摧毀，懷疑是「俄羅斯自由」運動支持者所為，目標在於破壞軍事運輸與補給線。

