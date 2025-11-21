(影) 俄國央行首度被迫釋出黃金! 能源設施頻繁遇襲 全國到處缺錢

[Newtalk新聞] 雖然美國川普政府試圖推動烏克蘭戰場的全面停火，但俄烏雙方目前仍在前線地區激烈交戰，烏軍也持續透過打擊俄國境內軍事、能源設施的方式，削弱俄軍的進攻能力。近期有消息稱，由於頻繁遭到攻擊，俄羅斯的能源產業已經難以負擔克里姆林宮的戰爭支出，俄羅斯央行被迫開始出售黃金儲備，換取維持戰爭所需的資金。





X 推主「NSTRIKE」發布推文指出，烏克蘭無人機系統部隊指揮官羅伯特．布羅夫迪 ( Robert Brovdi ) 近期接受訪問時表示，在烏軍無人機部隊的打擊下，位於克拉斯諾達邊疆區的伊爾斯基煉油廠已暫時停止運作，預估該煉油廠的關閉將大幅影響俄羅斯的原油處理能力。另外，布羅夫迪也證實了烏軍襲擊梁贊煉油廠的消息，但並未透露襲擊該煉油廠後取得的成果。

X 推主「OSINTtechnical」補充稱，梁贊煉油廠是俄羅斯境內最大的煉油廠之一，但疑似已在遭遇烏軍無人機襲擊後徹底關閉。「OSINTtechnical」引用《路透社》的報導表示，俄羅斯已經宣布暫停所有梁贊煉油廠的煉油活動，預估最快將在 12 月重新啟動。





俄羅斯用來運載天然氣的罐車也遭遇襲擊，在鐵路旁爆炸起火燃燒。 圖：翻攝自 @NOELreports X 帳號





另一方面，X 推主「NOELREPROTS」也發布推文，分享了烏軍打擊俄國天然氣罐車的行動。「NOELREPROTS」指出，多輛裝載天然氣的罐車在俄羅斯彼爾姆州柯爾頓車站與沙馬里車站間行駛時，意外遭到烏軍無人機襲擊，並引發大規模火災。雖然當地政府緊急派遣消防人員前往救火，但仍無法有效控制火勢，失火範圍也不斷蔓延、擴大。





前烏克蘭內政部副部長安東．格拉先科 ( Anton Gerashchenko ) 也透過 X 發布推文指出，由於烏軍頻繁襲擊國內能源設施，目前俄羅斯已無法繼續憑藉能源銷售支付戰爭費用，被迫開始出售黃金儲備，籌集用於國家預算的資金。





格拉先科表示，雖然俄羅斯財政部先前就曾向央行出售黃金，但相關交易活動並未影響俄羅斯的黃金儲備，「直到最近為止，俄羅斯仍擁有超過 2,300 噸的黃金儲備，位居世界第五」。





俄國第二大煉油廠「基里希煉油廠」（Kirishi Oil Refinery）遭到烏克蘭無人機攻擊，該廠佔俄羅斯煉油總產能 6%。 圖：翻攝自@Biz_Ukraine_Mag





然而，受到財政資金短缺的影響，中央銀行被迫開始出售黃金儲備，試圖透過銷售黃金的方式，滿足國內財政與對烏克蘭戰爭的資金需求。格拉先科稱，雖然目前外界仍不清楚俄羅斯何時開始銷售黃金儲備，也尚未掌握具體的黃金銷售規模，但仍能確定俄羅斯的財政已在持續數年的戰爭中面臨了巨大的衝擊。





格拉先科稱，在對烏克蘭發動戰爭前，俄羅斯的西北基金一共持有 405.7 噸黃金，但截至目前為止，俄羅斯財政部已銷售至少 57% 的黃金儲備，推測該基金的黃金儲備在今年 11 月 1 日時，已降至約 173.1 噸。格拉先科表示，出售黃金儲備的行為也大幅下降了西北金融集團的流動性資產總量，該基金的未動用儲備金對 GDP 佔比也從戰前的 7.3% 大幅下降至 1.9% ，「幾乎蒸發了 75% 」。

