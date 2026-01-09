(影) 俄國核攻擊? 榛果樹開轟 烏西出現粉紅色天空 美軍「這些機」緊急出動了....

[Newtalk新聞] 俄羅斯國防部證實，於 8 日至 9 日間對烏克蘭西部利沃夫地區發動飛彈攻擊，並公開承認使用「榛果樹」（Oreshnik）中程彈道導彈，目標指向地下能源與關鍵基礎設施。俄方宣稱此舉是為回應烏克蘭無人機攻擊，但所謂襲擊普丁官邸一事並未獲任何獨立來源證實。





此次攻擊後，利沃夫及周邊地區夜空出現明顯的「粉紅色天空」現象，引發高度關注。影像顯示，飛彈命中後短時間內，天空呈現異常的粉紅色光暈，與過往空襲後常見景象不同，相關畫面迅速在社群平台與國際媒體間流傳，成為此次事件最具辨識度的視覺焦點。

俄羅斯「榛果樹」中程彈道導彈。 圖：翻攝自 騰訊網 墨甲戰刃





俄方指出，榛果樹導彈為可攜帶核彈頭的高超音速武器，飛行速度可達馬赫 10，此次為第二次實戰使用。攻擊期間，俄軍並同步發動巡弋飛彈與無人機聯合打擊，造成利沃夫地區大範圍停電，烏克蘭空軍隨即發布全國空襲警報。





針對外界揣測是否涉及核武攻擊，消息指出，此次俄軍使用的是常規彈頭，未發現核爆或輻射異常跡象，粉紅色天空亦尚無證據顯示與核武使用直接相關。





不過，在俄軍攻擊發生後數小時，美軍多項具高度敏感性的飛行任務引起外界注意。航班追蹤網站 Flightradar24 顯示，美國 WC-135 輻射偵測機自內布拉斯加州奧福特空軍基地起飛，並在美國中西部空域活動，期間曾與 KC-135 空中加油機會合。





美軍E-6B 「水星」核戰指揮機。 圖 : 翻攝自軍事評論





同時，美國東岸上空出現 2 架 E-6B 水星核戰指揮機，另有一架 WC-135 及兩架 KC-135 加油機在蒙大拿州洲際飛彈發射井周邊空域飛行。相關動態發布時，正值俄羅斯動用具核載能力的榛果樹導彈攻擊烏克蘭之際，引發外界對美方提升戰略監測與核戒備層級的關注。





美方尚未就飛行任務與烏克蘭粉紅色天空事件之間的關聯作出說明，僅顯示在俄烏衝突升溫背景下，美俄雙方的戰略動態正同步進入更高警戒狀態。

