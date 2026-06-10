影/俄國軍工設施疑遭烏克蘭飛彈擊中 切博克薩雷市爆發大火

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俄羅斯楚瓦什共和國首府切博克薩雷（Cheboksary）傳出重大爆炸與火災事故。根據多家媒體及網路流傳影片顯示，當地一處與國防工業有關的設施遭到飛彈攻擊後陷入火海，現場濃煙直竄天際，爆炸聲響徹周邊地區，引發外界高度關注。

俄羅斯楚瓦什共和國首府切博克薩雷疑遭烏克蘭飛彈攻擊。

軍工企業遭鎖定

報導指出，遭攻擊的目標疑似為位於切博克薩雷的VNIIR-Progress軍工企業，該公司長期為俄軍生產導航與電子設備，其中包括「Kometa」天線系統，廣泛應用於導引飛彈、無人機及電子作戰設備。烏克蘭方面先前曾宣稱，該設施是俄羅斯軍事工業體系的重要組成部分。

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根據烏克蘭總統澤倫斯基( Volodymyr Zelenskyy) 先前公開說法，烏軍曾動用國產「Flamingo（火鶴）」長程巡弋飛彈，對距離烏克蘭超過1,500公里的俄羅斯軍工目標發動打擊，其中便包括切博克薩雷的軍事工業設施。相關影片顯示，攻擊後現場出現巨大爆炸並持續燃燒。

切博克薩雷位於俄羅斯伏爾加河流域，是楚瓦什共和國首府，距離烏克蘭邊境約1千公里以上，過去被視為相對遠離前線的後方工業區。然而，隨著烏克蘭長程打擊能力提升，包括切博克薩雷在內的俄國內陸城市近來頻頻成為攻擊目標。

截至目前，俄羅斯官方尚未公布此次火災造成的具體傷亡及損失情況，也未正式說明是否遭受飛彈襲擊。不過，社群媒體流出的畫面顯示，火勢規模相當龐大，消防與緊急救援單位已趕赴現場處理。

分析人士指出，若該設施確實遭到精準打擊，將再次凸顯烏克蘭對俄羅斯縱深軍工目標的打擊能力，也可能對俄軍部分導航與電子設備供應鏈造成衝擊。

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