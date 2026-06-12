(影) 俄在芬蘭邊境狂蓋基地! 傳將部署11.5萬大軍 北歐警告：威脅超越冷戰

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[Newtalk新聞] 俄羅斯近期被發現正在與芬蘭接壤的邊境地區大規模興建軍事設施，引發北歐各國高度警戒。根據芬蘭媒體《Yle》報導，俄軍正在卡累利阿地區的佩特羅扎沃茨克（Petrozavodsk）附近興建數十年來首座大型新型軍事基地，未來可容納 4,000 至 6,000 名官兵。





報導指出，位於諾瓦亞維爾加（Novaya Vilga）的軍事基地已於今年春季動工，目前工程全面展開，現場正興建十多棟大型兵營。值得注意的是，此項建設正值芬蘭在俄烏戰爭爆發後正式加入北約（NATO）之際，被外界視為俄羅斯針對北約東翼軍事布局的重要一環。

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與此同時，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）則對外表示，無意擔任歐洲與俄羅斯總統普丁之間的調停人。他認為，若未來歐洲與克里姆林宮恢復接觸，應由法國、德國及英國等歐洲主要大國主導談判，芬蘭與挪威等國僅適合扮演支援角色。不過，史塔布也主張歐洲應逐步恢復與俄羅斯的對話管道，並認為目前烏克蘭在戰場上仍占有相對有利位置。





芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）則對外表示，無意擔任歐洲與俄羅斯總統普丁之間的調停人。 圖:翻攝自X





另一方面，北歐情報機構與軍方近日更發出嚴厲警告。根據斯堪地那維亞媒體聯合調查及衛星影像顯示，俄羅斯正沿著與芬蘭、挪威及波羅的海國家接壤的邊境地帶大規模擴建軍事設施，甚至在距離波蘭僅約 30 公里的俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）增建軍事基礎建設。





芬蘭陸軍司令瓦利馬基（Pasi Välimäki）中將指出，僅芬蘭邊境附近新建的兵營設施，未來便可容納約 8 萬名俄軍官兵。芬蘭前情報官員埃克倫德（Marko Eklund）則透露，莫斯科計畫在烏克蘭戰爭結束後，向北歐方向部署多達 11 萬 5,000 名士兵，其中不少人將是曾參與烏克蘭戰事、具備實戰經驗的老兵。





烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》指出，俄羅斯還具備在短時間內從其他地區調動數十萬兵力的能力。部分歐洲高階軍事官員更認為，未來衝突爆發地點可能出現在丹麥周邊海域或波羅的海三國附近。





俄羅斯的加里寧格勒遠離本土，被波蘭和立陶宛南北包夾。 圖：取自維基百科 by CIA C.C. 3.0





儘管目前沒有明確證據顯示俄羅斯已決定對北約發動攻擊，但多國軍事情報部門普遍認為，俄軍相關準備工作正在持續進行。歐洲多名高階將領先前也曾警告，俄羅斯可能在未來 1 至 3 年內具備對北約領土發動軍事行動的能力。





瑞典軍事情報局（MUST）局長尼爾森（Thomas Nilsson）少將表示，這些新建設施具有明顯戰略意義，「我們認為這些軍事基礎設施並非展示用途，而是在為未來可能與北約發生的大規模衝突做準備。」





北約方面則認為，只要俄軍主力持續被牽制在烏克蘭戰場，短期內風險仍有限。然而，負責波蘭及波羅的海國家北約部隊的尼森（Brian Nissen）少將警告，一旦俄烏戰爭出現停火或結束跡象，局勢可能迅速改變，歐洲各國必須提前做好應對準備。





隨著俄羅斯持續擴充邊境軍事力量，加上軍工生產能力不斷提升，北歐國家普遍認為目前面臨的安全威脅已高於冷戰時期，並呼籲歐洲全面提升戰備能力，以因應未來可能出現的區域衝突風險。

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