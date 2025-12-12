(影) 俄多個城市挨轟爆炸! 克里米亞運輸機遭摧毀 能源生產被迫中斷

[Newtalk新聞] 俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續至今已將滿四年，烏軍近期持續加強對俄羅斯境內軍事與能源目標的打擊規模，試圖進一步削弱俄軍的進攻能力。有消息指出，俄羅斯首都莫斯科目前正遭受近期最嚴重的無人機攻擊，國內各地的軍事與能源設施也頻繁遭遇襲擊，相關現象也引發網友熱烈討論。





X 推主「Peter Zhou」透過 X 稱，當地時間 11 日，莫斯科遭遇了近幾周來規模最大且最嚴重的無人機襲擊事件，包含澤列諾格勒、拉緬斯科耶、奧金佐沃以及杜布納等多個城市都能聽見爆炸聲響，位於市內的謝列梅捷沃機場以及多莫杰多沃機場也遭受波及，至少 200 個航班發生延誤。







與此同時，X 推主「NSTRIKE」與「Special Kherson Cat」也宣稱，烏軍使用 FPV 無人機對位於克里米亞卡恰機場內的一艘俄軍 An-26 軍用運輸機發動襲擊，成功炸毀該架飛機，並導致機上一名機組人員身亡。雖然俄羅斯當局尚未針對此事發表任何公開回應，但許多網友認為，此次的攻擊行動將有效削弱俄軍的後勤補給能力，對前線俄軍的進攻造成阻礙。





「Special Kherson Cat」也透過另一篇 X 推文分享影片，展示烏軍使用「吸血鬼」無人機夜間襲擊俄羅斯軍用卡車的畫面。「Special Kherson Cat」表示，烏軍派遣多架「吸血鬼」重型無人機前往前線地區，並瞄準載滿士兵的俄軍運兵卡車發動攻擊，至少兩輛卡車遭到轟炸，具體傷亡人數不明。





除了軍事目標外，烏軍也積極打擊俄羅斯的能源與經濟目標。X 推主「Tendar」指出，位於俄羅斯薩馬拉州的錫茲蘭煉油廠於當地時間 5 日遭受烏軍無人機襲擊，隨後緊急暫停了整間工廠的所有生產活動。「Tendar」稱，由於煉油廠內最關鍵的 CDU-6 原油蒸餾裝置在此次襲擊事件中受損，且無法恢復運作，該工廠預計花費 2 周時間對其進行修復，預估將影響約 30 萬噸石油產品的生產工作。





X 推主「NOELREPORTS」也補充稱，位於俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區捷姆留克港的液化天然氣接收站同樣於 5 日遭受烏軍無人機襲擊，超過 20 個大型天然氣儲存罐被擊中後起火燃燒，火勢持續延燒近三天。周邊的鐵路貨車、加油裝置以及天然氣裝卸平台也遭到波及，初步估計火災影響面積可能超過 3,000 平方公尺。

