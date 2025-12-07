影/俄大規模空襲烏克蘭 北約戰機緊急升空、波蘭防空系統進入警戒狀態

在俄烏和談的同時，俄羅斯仍向烏克蘭發動攻擊。烏克蘭空軍指出，俄羅斯在一夜之間向烏克蘭境內發射653架無人機和51枚飛彈。北約戰鬥機為應對也緊急升空，波蘭防空系統進入警戒狀態。波蘭華沙武裝部隊作戰司令部表示，此次行動具預防性質，旨在確保空域安全。

俄羅斯對烏克蘭發動大規模空襲。（圖／美聯社）

外媒報導，俄羅斯6日凌晨對烏克蘭發動的大規模空襲，發射653架無人機和51枚飛彈，其中包括17枚彈道飛彈。據CNN分析，這是自10月29日的空襲以來規模最大的夜間轟炸，也是全面入侵以來第四次動用超過700架空中攻擊飛機的行動。

廣告 廣告

烏克蘭方面稱成功擊落585架無人機和30枚飛彈，攻擊事件遍及29個地點。烏克蘭內政部長克雷緬科（Ihor Klymenko）在Telegram發文稱，有10個地區遭到襲擊，居民大樓、鐵路和能源基礎設施直接受到攻擊。基輔、第聶伯羅彼得羅夫斯克、日托米爾和利沃夫地區有20多棟房屋遭到破壞。克雷緬科表示，基輔地區至少三人受傷，第聶伯羅彼得羅夫斯克地區另有三人受傷，利沃夫地區兩人受傷。

另外，西班牙和捷克空軍參與了應對行動，德國和荷蘭的防空系統也加入其中。警報持續近四個小時後，波蘭武裝部隊作戰司令部在X平台發文表示，戰鬥機和防空系統已「恢復正常作戰活動」，未發現任何侵犯波蘭領空的行為。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發文稱，能源設施是「這些攻擊的主要目標」。他寫道：「俄羅斯的目的是讓數百萬烏克蘭人遭受苦難。正因如此，我們才需要施加更大的壓力。制裁必須奏效，我們的防空系統也必須有效，這意味著我們必須繼續支持那些保衛生命的人們。」

延伸閱讀

王崑義/備戰、鎖紅、鍘陸配 兩岸能預防戰爭？

柯文哲喊別再讓3%或6%？ 鄭麗文：藍白合以誠意善意選人才

小紅書遭禁下個是TikTok？鄭麗文嗆綠「數位戒嚴」反民主