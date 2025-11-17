(影) 俄失黑海出口石油能力! 新羅西斯克遭猛襲 開戰後俄損逾半防空系統

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已超過三年，面對俄軍在烏東前線地區發起的猛烈攻勢，烏軍持續打擊俄羅斯境內的重要設施，試圖削弱俄軍的進攻能力。近期有消息稱，烏軍對俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區的海港城市新羅西斯克發起攻擊，成功炸毀該市的石油碼頭以及諸多防空設施，重挫了俄羅斯的能源外銷與防空能力。





白俄羅斯媒體《NEXTA》發布推文表示，當地時間 14 日晚間，烏軍針對位於黑海周邊地區的新羅西斯克市發起襲擊，並炸毀當地的一座石油碼頭，大幅影響了俄羅斯透過黑海出口石油的能力。推主「亞洲金融 Asia Finance 」指出，新羅西斯克石油碼頭是俄羅斯在黑海沿岸的關鍵基礎設施之一，每日經手約 220 萬桶原油，是俄羅斯透過黑海進行石油轉運的重要樞紐。

廣告 廣告





烏克蘭導彈襲擊俄羅斯位於新羅西斯克市南部的軍營，大型爆炸畫面顯示可能擊中彈藥庫。 圖：翻攝自 X @Tendar





X 推主「Sander」也針對此次襲擊進行補充，宣稱新羅西斯克石油碼頭被摧毀後，可能影響全球 2% 的石油供應。「Sander」稱，目前俄羅斯已經全面暫停了新羅西斯克的石油相關業務，推測俄羅斯未來僅能透過位於波羅的海的烏斯季盧加碼頭進行石油出口。





除了石油碼頭外，俄軍部署在新羅西斯克地區的防空系統也成為了烏軍的打擊目標之一。X 推主「NOELREPORTS」發布推文指出，隸屬於烏克蘭國家安全局 ( SBU ) 阿爾法小組的無人機部隊近期透過 FPV 無人機的攻擊，摧毀至少 4 組被部署在新羅西斯克地區的 S-400 防空系統發射裝置，以及 96N6 、 92N6 型的雷達設備。





烏克蘭特種作戰部隊與俄國境內反戰游擊組織「黑火花」（Black Spark）聯手摧毀俄軍 BUK-M3 防空系統。 圖：翻攝自 X





「NOELREPORTS」表示，俄軍總計在新羅西斯克地區部署了 12 套防空導彈發射裝置，推測烏軍可能針對所有防空系統進行打擊，降低俄軍的防空能力。





推主「Chuck Pfarrer」稱，自 2022 年戰爭爆發至今，烏克蘭合計摧毀 1,244 套俄軍的防空系統，其中包含 35 套 S-400 、 100 套「鎧甲」防空系統以及 150 套「山毛櫸」防空系統，分別佔俄軍持有總數的 63% 、 50% 以及 75% 。「Chuck Pfarrer」表示，由於俄羅斯的防空系統產能已經無法滿足前線部隊的需求，目前俄羅斯的防空能力正逐漸走向崩潰，推測俄軍可能在不久以後的將來，完全喪失應對空中威脅的能力。





俄羅斯的「鎧甲-S1 」近程防空系統。 圖：翻攝自 騰訊網 墨甲戰刃





雖然烏軍積極打擊俄羅斯境內的重要設施，但「亞洲金融 Asia Finance 」認為，即使俄軍前線部隊頻繁面臨損失，也很難在短時間內停止戰爭。





「亞洲金融 Asia Finance 」指出，在過去 100 年的時間內，俄羅斯主動結束戰爭的原因，往往與國內政權崩潰、權力鬥爭或內部發生革命有關，「想要終結俄烏戰爭，就必須讓莫斯科民眾『感受到戰爭的威脅』，才能透過俄羅斯內部的社會壓力結束戰爭」，認為烏克蘭必須對莫斯科發起轟炸，才能為這場戰爭劃上句點。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市早苗「自衛隊介入」言論 中日今溝通! 中批 : 日本「3個沒想到」…..

要日本遵守30年前的道歉? 先給下馬威 毛寧「翻牆」公佈1995「村山談話」