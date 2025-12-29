(影) 俄宣傳影片露餡! 「攻佔」庫皮揚斯克反顯撤退跡象 烏多線牽制俄推進

[Newtalk新聞] 俄羅斯近日釋出一段宣傳影片，原意在宣稱其掌控哈爾科夫州戰略城市庫皮揚斯克（Kupiansk），卻被外界發現畫面中疑似出現俄軍撤離跡象。影片顯示，三名俄軍士兵出現在奧斯基爾河（Oskil）右岸北側邊緣地帶，穿越毀損建築，試圖經由管線或涉水方式離開市區，與「全面控制」的說法形成明顯落差。





庫皮揚斯克為哈爾科夫州重要物流樞紐。分析指出，俄軍自 2024 年底試圖向該區推進，但在 2025 年 12 月烏克蘭反攻後，俄軍補給線遭切斷，僅剩少數兵力受困市內。烏軍於聖誕節前後重新奪回城市主控權，並持續清剿殘餘據點。

然而，俄羅斯總統普丁 12 月 27 日所提交的戰況簡報中，對庫皮揚斯克隻字未提。此一沉默與無人機畫面及美國智庫「戰爭研究所」（ISW）近期報告相互呼應，被解讀為俄方在該區行動受挫、宣傳失誤的間接佐證。





烏克蘭軍隊在哈爾科夫州庫皮揚斯克北部發射砲彈支援前線行動。 圖：翻攝自 X @TTheBattlefield





另一方面，烏克蘭東部戰線戰事仍然激烈。烏軍第 7 空降突擊軍團持續堅守頓涅茨克州波克羅夫斯克（Pokrovsk）北部，成功阻止俄軍向赫里希涅（Hryshyne）推進。軍團公布的作戰影片顯示，部隊在雪地中進行巡邏與地形監控。烏克蘭國防部與 ISW 指出，俄軍近期對該區發動至少 32 次攻擊，但未能突破防線，鄰近的米爾諾赫拉德（Myrnohrad）亦持續爆發激戰。





在南線方面，烏克蘭第 1 獨立無人系統中心於 12 月 27 日至 28 日夜間，出動無人機打擊俄軍佔領的克里米亞多處軍事目標，包括 Valdai 反無人機雷達、雷達偵察指揮所，以及位於喬諾莫爾斯克（Chornomorske）的無人水面艇儲存與發射基地。分析認為，此舉反映烏克蘭持續削弱俄軍在黑海地區防空與海軍投射能力的戰略。





此外，烏克蘭國家衛隊指揮官皮夫年科（Oleksandr Pivnenko）公開表示，烏軍正於波克羅夫斯克周邊集結部隊，準備展開反攻。根據 DeepState 戰況地圖，目前俄軍約控制該市一半區域。此番公開說法雖有提振士氣之效，但也引發是否過度揭露軍事動向、恐遭敵方預警的討論。





地圖顯示，俄軍已掌控波克羅斯克夫一半以上的地區。 圖：翻攝自 X @UkrReview





ISW 於 12 月 23 日的最新報告亦指出，烏克蘭部隊在庫皮揚斯克方向扎希德內（Zakhidne）村以南發動反擊並成功推進，挫敗俄軍企圖擴大控制範圍，顯示俄軍近期攻勢受阻。





至於米爾諾赫拉德戰況，德國《BILD》記者羅普克（Julian Röpcke）證實，儘管俄方宣稱已「完全包圍」該城，多數烏克蘭部隊仍於聖誕期間成功撤離，避免被俘或重大傷亡，目前僅有少數單位在城鎮西北部持續局部抵抗。





地圖顯示俄軍推進至市鎮西北，少數烏克蘭單位仍於該區抵抗，反映戰況動態但非全面失守。 圖：翻攝自 X @JulianRoepcke





整體而言，從庫皮揚斯克到波克羅夫斯克與克里米亞，戰線呈現高度拉鋸。烏軍在冬季作戰條件不利下，仍透過反擊與無人機行動牽制俄軍，而俄方宣傳與實際戰況之間的落差，也持續成為國際關注焦點。

