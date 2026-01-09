(影) 俄影子艦隊委國大逃亡! 9艘兩批集體突破美封鎖線 新政府大釋政治犯

[Newtalk新聞] 美國川普政府日前派遣特種部隊抓捕委內瑞拉總統馬杜洛，對委內瑞拉國內局勢造成巨大的影響，當局也開始釋放因 2024 年總統選舉而被逮捕的「政治犯」。近期甚至傳出消息稱，中國特使可能在與馬杜洛會面時，提議協助其逃離委內瑞拉，但卻遭到馬杜洛本人拒絕。與此同時，美軍也針對位於委內瑞拉近海的俄羅斯「影子艦隊」油輪展開抓捕行動，持續追擊逃竄至大西洋的船隻。





X 推主「作家崔成浩」、「淘喵先生」指出，當地時間 8 日，委內瑞拉臨時政府宣布開始釋放被關押在首都加拉加斯「埃爾埃利科伊德監獄」的「政治犯」，結束針對該群體的壓迫。「作家崔成浩」表示，此次遭到釋放的「政治犯」大多是在 2024 年時，因不滿選舉結果存在爭議而上街遊行的委內瑞拉公民，強調此次釋放「政治犯」的舉動是委內瑞拉遭到美國干預後做出的「最大讓步」之一。

委內瑞拉臨時政府於當地時間 8 日宣布，將陸續釋放關押在首都加拉加斯的「政治犯」，外界普遍將此舉動視為對美國的讓步。 圖：翻攝自 @cuichenghao7 X 帳號





「淘喵先生」也補充稱，委內瑞拉當局預計後續釋放更多被關押在其他監獄內的「政治犯」，認為委內瑞拉臨時政府的舉動與象徵著該國政府內部的馬杜洛支持者已經遭到美國「 100% 的軍事力量壓制」，「這是一個非常棒的信號」。





與此同時，推主「Liuping Xu」爆料稱，根據「新中國聯邦」( NFSC ) 公布的資料顯示，在馬杜洛被美軍抓捕的前一日，中國特使邱小琪曾在與馬杜洛的會面過程中，提出協助馬杜洛逃離委內瑞拉的建議，「但該提議卻被馬杜洛親自拒絕了」。





「Liuping Xu」表示，在與馬杜洛會面時，邱小琪宣稱北京當局已經掌握委內瑞拉要人背叛、美國即將採取行動等情報，呼籲馬杜洛立即離開委內瑞拉前往古巴，並承諾使用解放軍軍機協助撤離。然而，馬杜洛卻沒有接受中國的協助，最終才遭到美軍特種部隊的抓捕。





另外有消息稱，中國代表很可能在與馬杜洛會面時，提出協助馬杜洛逃離委內瑞拉的建議，但卻遭馬杜洛本人親口拒絕。 圖：翻攝自 @satireorcry1 X 帳號





推主「芙寧娜娜」也開玩笑稱，邱小琪在與馬杜洛會面時，向馬杜洛贈送了一支「瓶子」，「現在馬杜洛被抓了，這支瓶子可以被帶回北京還給『平子』，方便他下次送禮」。





另外，X 推主「The threat of missiles and drones」也表示，被部署在南加勒比海地區的美國海岸防衛隊近期又成功扣押了一艘俄羅斯「影子艦隊」油輪「索菲亞號」( Sophia )，再次重創了俄羅斯偷運石油的管道。





美國官員推測，從委內瑞拉脫逃的「貝拉1號」疑似是在俄羅斯、伊朗與委內瑞拉之間運送石油的「影子艦隊」成員之一。 圖：翻攝自 X





「The threat of missiles and drones」指出，雖然「索菲亞號」懸掛的是喀麥隆的國旗，但該船近年持續協助俄羅斯運輸石油，並躲避來自歐美國家的聯合制裁，在石俄羅斯的石油偷運產業鏈中扮演著極為重要的角色。





雖然美軍加強了針對加勒比海地區「影子艦隊」油輪的監視與封鎖力度，但仍有多艘油輪成功逃脫美軍的封鎖線。X 推主「悉尼奶爸 Sydney Daddy 」表示，當地時間 9 日，至少 9 艘疑似影子艦隊郵輪的船隻分成兩批先後突圍，集體脫離美軍設置的封鎖線，其中甚至有 4 艘油輪懸掛俄羅斯國旗。為了挽回顏面，美軍與美國海岸警衛隊也近一步加大了搜索力度，準備一一追擊並查扣逃脫的油輪。

