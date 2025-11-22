(影) 俄援委輪船遭攔截! 美驅逐艦航線阻截「海馬號」 委內瑞拉陷孤立

[Newtalk新聞] X 帳號「Defense Intelligence」發文指出，一艘受制裁的俄羅斯「海馬號」油輪於 11 月 13 日在委內瑞拉海岸附近遭美國海軍「斯托克代爾號」驅逐艦攔截航線後被迫掉頭，此舉引發外界質疑美國政府是否正採取行動限制俄羅斯對委內瑞拉的能源援助，事件發生後，該俄羅斯油輪改變航向駛往古巴，其後兩度嘗試靠近委內瑞拉均中途折返。





帳號「寰球策略解讀」也在騰訊網上發文表示，美國南方司令部發言人拒絕對此次軍艦行動意圖發表評論，使得攔截俄羅斯油輪的具體目的仍不明確。「斯托克代爾號」驅逐艦於 9 月下旬抵達加勒比海，與其他 12 艘軍艦共同支持川普政府在該地區的禁毒行動。

「海馬號」油輪本身受到英國和歐盟的制裁，是四艘向同樣受制裁的委內瑞拉運送石腦油的俄羅斯船隻之一。儘管委內瑞拉擁有豐富石油儲量，但其生產的原油黏稠且含硫量極高，需要依賴石腦油作為稀釋劑來幫助原油在管道中輸送。美國財政部指出，石腦油對委內瑞拉的石油出口起著關鍵作用，由於該國本土生產的稀釋劑數量有限，且需優先用於生產汽油以緩解國內燃料短缺，使委內瑞拉嚴重依賴進口稀釋劑。





該油輪於 10 月下旬完成一次貨物卸載後前往古巴，在返回委內瑞拉途中遭遇美國軍艦攔截，其後續行動異於常規，俄羅斯燃料運輸船在古巴與委內瑞拉之間這條繁忙的貿易航線上，通常不會出現掉頭或長時間閒置的情況。事件發生後，白宮、克里姆林宮發言人以及委內瑞拉新聞部均未立即回應。





在拜登政府時期，委內瑞拉曾能從雪佛龍公司獲取石腦油供應，但川普政府對尼古拉斯·馬杜羅政權實施的「最大壓力」政策導致這些進口管道中斷，目前委內瑞拉的石腦油供應已完全依賴俄羅斯。

