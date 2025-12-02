(影) 俄攻紅軍城月損1.5萬兵！ 23坦克、69裝甲車被毀 M2重機槍揚威

[Newtalk新聞] 近期俄軍針對頓涅茨克州的紅軍城地區發起大規模攻勢，試圖搶奪該地區的控制權，當地烏軍則傾盡全力展開防禦，並與來犯的俄軍部隊進行激烈交戰。近期有消息稱，俄軍可能在 11 月的紅軍城進攻行動中，損失上萬名士兵以及數百套軍備，推測俄軍的進攻能力已經遭遇重挫。另一方面，烏克蘭也藉著實戰的機會，對各款新型武器進行測試，進一步加強了對俄軍軍備的打擊力度。





X 推主「Chuck Pfarrer」引用烏克蘭軍方公布的統計數據表示，光是 11 月一個月，俄軍在紅軍城地區的傷亡人數就超過 1.5 萬人，其中有至少 1,221 名俄軍士兵在市區內被烏軍確認陣亡。「Chuck Pfarrer」補充稱，在雙方交戰最激烈的時期，俄軍每日傷亡人數可能多達 600 至 800 人。

烏克蘭方面宣稱近期成功化解了俄軍部隊進攻紅軍城的計畫，並重新掌握了鐵路沿線地區的控制權，確保後勤管道暢通。圖為遭到烏軍打擊的前線俄軍部隊，紅圈處皆市屍體。 圖：翻攝自 @front_ukrainian X 帳號





除了戰鬥人員遭受巨大損失外，俄軍部隊的軍備損失也十分慘重。「Chuck Pfarrer」指出，俄軍在 11 月進攻紅軍城的過程中，損失至少 23 輛坦克、 69 輛各類裝甲戰車、超過 530 輛卡車或後勤車輛以及至少 39 套火砲、電子戰系統，「大部分俄軍軍備都是在無人機密集的城市環境中，遭受烏軍無人機、地雷攻擊而被破壞」。





與此同時，X 推主「Michael MacKay」也發布推文，分享第聶伯羅彼得羅夫斯克州的最新戰況。「Michael MacKay」表示，烏軍近期成功取回了伊凡尼夫卡地區的控制權，並將原先佔據該地區的俄軍侵略者部隊趕回沃夫洽河對岸的頓涅茨克州，挫敗了俄羅斯侵占烏克蘭土地的企圖。





烏軍也成功回了第聶伯羅彼得羅夫斯克州伊萬諾夫卡地區的控制權。 圖：翻攝自 @mhmck X 帳號





另外，烏克蘭也積極利用實戰的機會，測試軍方研發的各式新型武器，積極破壞前線俄軍的軍備。白俄羅斯媒體《NEXTA》發布推文稱，為了應對速度更快的俄軍噴射式「格蘭-3 」無人機，烏軍推出一款名為「Sting」的新型無人機，並成功在當地時間 30 日實現了攔截俄軍噴氣式「格蘭-3 」的目標。





《NEXTA》指出，自從今年夏季開始，俄軍積極將「格蘭-3 」系列無人機用於各種打擊行動，並利用速度更快、機動性更強的噴氣式「格蘭-3 」突破烏軍防空系統，加大了烏軍的防禦壓力。「現在，烏克蘭可以透過新型武器，阻止俄軍突破烏軍防空系統的企圖」。





與此同時，推主「艾布拉姆斯」也分享影片，展示烏軍第五獨立突擊旅士兵測試新型地面無人平台，並與俄軍 MT-LB 裝甲輸送車交戰的過程。「艾布拉姆斯」表示，該款地面平台裝有 M2 重型機槍，並透過實際行動證實了該武器能對俄軍軍備造成有效傷害的事實，「我早就說過了， MT-LB 根本連 M2 都扛不住」。

