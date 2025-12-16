(影) 俄校園恐攻1死3傷! 15歲民族極端主義者兇手與屍體自拍還錄行兇過程

[Newtalk新聞] 俄羅斯今日發生校園攻擊案件，一名 15 歲青少年在莫斯科奧金佐沃區一間富裕階級學校持刀攻擊學生與保全人員，造成 1 名 10 歲學童身亡，另有 2 名學童和 1 名保全受傷，皆已送醫救治。該少年著「NO LIVES MATTERS」字樣戰術背心，調查人員形容其為「青少年恐怖份子」。





提摩西．K 實施之校園刀擊事件造成至少 1 死 3 傷。圖：翻攝自 X《NEXTA》





嫌疑人被稱為提摩西．K（Timothy K），據《每日快報》（Daily Express）報導，他做案時戴口罩和頭盔，攜帶刀具和胡椒噴霧，在攻擊保全後，殺害 1 名 10 歲學童，以手機錄下行兇過程並與屍體自拍，上傳至 Telegram，行徑殘忍。

廣告 廣告





在一張照片中，嫌疑人手持一張標有攻擊日期的文件，上面寫著「Sygaown」——代表「停止對我們白人民族的種族滅絕」，頭盔上也可艦反猶太內容的標語。此案不僅有預謀，還與民族極端主義有聯繫。





嫌疑人舉標語。圖：翻攝自 X《Jay in Kyiv》









流傳之頭盔照片。圖：翻攝自 X《Jay in Kyiv》





該嫌疑人已被執法機構拘留，以謀殺和謀殺未遂立案，由於其疑似攜帶爆裂物，目前正在對學校進行檢查。當地媒體報導表示「No Lives Matter」是一個線上團體名稱，主張暴力、恐怖主義和危害人類，這句標語也是從「Black Lives Matter」改編而來。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國VT-4坦克首度被炸毀! 泰柬衝突中砲管「沒了」 挨譏有「炸膛隱患」

越南軍艦首度過台海! 解放軍急派33機7艦巡航 中媒怒 : 該算「這2筆」舊帳了.....