影/俄烏戰歹戲拖棚難收場？小艦長：澤倫斯基「拖延政治責任」

俄烏戰爭陷入僵局，台灣前海軍艦長「小艦長」呂禮詩表示，關鍵原因在於戰爭型態已截然不同，「對無人機而言，根本沒有所謂冬季」。

「小艦長」呂禮詩。（圖／翻攝《前進戰略高地》）

呂禮詩在中天節目《前進戰略高地》表示，俄羅斯的核心目標是在美國總統川普（Donald Trump）可能重新介入前，「盡可能擴大實際控制的領土」；而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），則希望避免在自己簽字的情況下停火，「把政治責任往後拖」。

呂禮詩說，儘管外界對戰況關注下降，但戰事並未趨緩，目前烏克蘭東北部、靠近哈爾科夫（Kharkiv）的沃夫昌斯克（Vovchansk）與利普齊（Lyptsi），戰鬥反而持續升溫，「這些地方離哈爾科夫非常近，若戰線再推進，下一步就是哈爾科夫本身。」他表示，但相關情況「幾乎沒有進入國際輿論視野」。

無人機戰方面，呂禮詩指出，烏克蘭目前面臨的高強度無人機攻勢，並非偶然，「這是戰略升級的結果，」他指出，伊朗提供的無人機技術，使無人機戰成為常態，也讓俄方能以「數量更多、頻率更密集」的方式，系統性消耗烏克蘭的戰鬥意志。

呂禮詩認為，澤倫斯基「絕對不敢簽字停火」，「如果他簽了，戰爭結束，他反而活不下去，」他指出，烏克蘭內部的激進勢力，難以接受未加入北約、未收回克里米亞卻還割讓更多領土的結果，也使俄烏戰爭難以收場。

