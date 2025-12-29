影/俄烏戰為何不炸毀基輔？帥化民：激似「1949年的北平」

俄烏戰爭持續膠著，外界不解為何俄軍未對基輔進行「毀滅式轟炸」，退將帥化民披露，基輔在俄羅斯歷史與文化擁有象徵地位，就像1949年北平（北京）免於戰火，「因為那是一座古都」。

帥化民在中天節目《前進戰略高地》表示，「基輔就像當年的巴黎，是整個俄羅斯文化裡最璀璨的一塊，古蹟、教堂與歷史意義都在那裡。就好比二戰時德國不會輕易把巴黎夷為平地一樣。」

類似的歷史案例也曾出現在中國，帥化民說，當年1949年北平（現稱北京）得以免於戰火，與其文化與象徵意義密切相關，「傅作義為何選擇交城？毛澤東也不打，因為那是一座古都，這在很多國家的戰爭史上都看得到。」

至於俄烏和平談判為何遲遲無法推進，帥化民直指，俄方條件過於嚴苛，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱要交付公投，被解讀為避免「政治責任轉嫁」，帥化民抨擊，「你讓老百姓去投票，這怎麼可能過？因為俄羅斯開出的條件太苛刻了。」

帥化民說，俄羅斯的算盤打得「非常精準」，即拿走礦產、留在緩衝區，重建成本「丟給歐盟」，「這場戰爭要不要停，從來不只在戰場上決定，而是在條件能不能談攏。」

