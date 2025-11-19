影/俄無人機夜襲擊敖德薩！土耳其油輪起火、羅馬尼亞撤離邊境村莊

一艘懸掛土耳其國旗的油輪於17日在烏克蘭南部敖德薩地區遭無人機擊中並起火，事發時間恰在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）簽署進口美國液化天然氣協議的一天後。土耳其海事局表示，MT Orinda號油輪在伊茲梅爾港卸載液化石油氣時遭到攻擊，所幸船上16名船員全數安全撤離，無人受傷。

土耳其油輪在烏克蘭敖薩卸載液化石油時遭無人機襲擊起火。（圖／美聯社）

土耳其海事局證實，MT Orinda號油輪在伊茲梅爾港卸載液化石油氣時遭到撞擊。該油輪懸掛土耳其國旗，船上16名船員均已安全撤離，無人在此次事件中受傷。俄羅斯方面對此事件尚未立即做出回應。

烏克蘭官方未對油輪遇襲事件發表具體評論，但敖德薩地區軍事管理局局長奧列格·基佩爾（Oleh Kiper）表示，俄羅斯無人機連夜襲擊了敖德薩地區，破壞了多個城市的能源和港口基礎設施。基佩爾指出，此次攻擊引發多起火災，並損壞了數量不明的民用船隻，另有一人受傷。

伊茲梅爾港位於黑海入海口，是烏克蘭進出口貿易的重要港口之一。由於俄羅斯持續對烏克蘭能源基礎設施構成威脅，澤倫斯基正努力確保天然氣和其他能源的進口，以協助烏克蘭度過即將到來的冬季。澤倫斯基於16日對希臘進行正式訪問，雙方達成協議，從2026年1月起，美國液化天然氣將透過管道從希臘北部港口亞歷山德魯波利斯（Alexandroupolis）輸送至敖德薩。

無人機襲擊油輪後，羅馬尼亞當局下令疏散邊境附近兩個村莊的居民和動物，表示油輪貨物的性質需要採取這類預防措施。這是羅馬尼亞首次因俄烏衝突而撤離邊境村莊居民，顯示情勢的嚴重性。

與此同時，在烏克蘭其他地區，俄羅斯飛彈襲擊了東北部哈爾科夫州的巴拉克利亞（Balakliya），造成3人死亡、11人受傷。17日，俄羅斯無人機和火砲在光天化日之下襲擊了中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州的尼科波爾市（Nikopol），造成兩人死亡，兩人受傷。

