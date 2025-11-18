(影) 俄無人機「督好幾下」仍不炸挨譏! 新在地生產「沙赫德」投入前線

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已超過三年，雙方也積極將無人機投入前線使用，希望透過先進武器取得前線戰場的優勢。近期有消息稱，俄軍已經開始在前線地區使用新型的「沙赫德」無人機，推測俄羅斯已經成功實現該款無人機「在地化生產」的目標。然而，一支從前線傳回來的俄軍 FPV 無人機攻擊影片，卻讓外界質疑起了俄軍無人機的實際性能。





推主「NOELREPORTS」透過 X 發布推文指出，目前俄軍已經開始在前線地區使用新款的 101 型「沙赫德」無人機，並透過該款無人機與烏軍部隊進行交戰。「NOELREPORTS」表示， 101 型的「沙赫德」無人機可以攜帶 8 至 9 公斤重的彈頭，航行距離預估可達數百公里，並採用四單元的 CRPA 天線進行導航。

北韓近期不斷加強對俄羅斯的援助力度，甚至有 2 萬名北韓工人被派遣到俄羅斯的韃靼斯坦共和國，協助俄軍組裝「沙赫德」無人機。 圖：翻攝自 @jurgen_nauditt X 帳號





「NOELREPORTS」稱， 101 型的「沙赫德」無人機是伊朗 2024 年生產的最新型號，推測俄軍將其大規模投入前線地區使用的舉動，象徵著俄羅斯已經成功實現「在地化生產」該款無人機的目標，認為伊朗可能以無人機的製造技術，交換俄羅斯的物資或技術援助。





雖然俄羅斯積極發展無人機相關技術，但前線地區回傳的一支影片卻讓網友們質疑起了俄軍無人機的實際作戰能力。推主「War Monitor Clips」分享影片稱，一架俄軍的光纖電纜 FPV 無人機在前線戰場執行偵察任務時，意外發現一輛載有物資的烏克蘭卡車。隨後，該架無人機直接衝向卡車，試圖以自殺式的爆炸攻擊，破壞烏軍的運輸物資。





沒想到，該架無人機在連續「督」了好幾下烏克蘭的卡車後，仍無法成功引爆。最後，該架無人機只能悻然離去，烏軍卡車也因此迴避了可能遭到炸毀的命運。「War Monitor Clips」也開玩笑稱，該架無人機的操作員在操作無人機撞擊卡車時，可能多次喊出「快爆炸吧」等言論。許多網友也諷刺的表示，希望該架無人機在返回俄軍陣地時，「想起自己的爆炸使命」，並完成自己最後的任務。

