影/俄羅斯「夜間攻擊」手段曝光！小艦長：無人機「見光就打」

俄烏戰爭至今膠著，台灣前海軍艦長「小艦長」呂禮詩表示，如今前線實際戰況並未趨緩，俄羅斯正以無人機與能源打擊為核心，持續削弱烏克蘭的作戰能力與民心士氣。

呂禮詩在中天節目《全球大視野》表示，俄羅斯對於「咬進嘴裡的東西」，在戰略上幾乎不可能再吐出來，近期俄國多次進行高風險軍事示威，包括無人機逼近波蘭、羅馬尼亞空域，以及米格-31戰機貼近愛沙尼亞飛行，已使北約產生安全焦慮，「現在北約國家的心理狀態是『自己都快顧不好了』，聲援烏克蘭的聲音自然變小，武器援助也跟著減少。」

其中，防空系統的短缺被視為烏克蘭當前最大隱憂之一，「用愛國者防空飛彈去攔無人機，本身就是一種非常不對稱、也很不划算的消耗戰，長期根本撐不住。」

進入冬季後，俄羅斯加強對烏克蘭能源與基礎設施的打擊，「俄羅斯非常清楚，只要晚上有燈光，無人機就會循光打擊；讓你沒有電、沒有暖氣，整個社會就撐不下去。」他強調，這類攻擊並非單純的軍事行動，而是「瓦解作戰意志的一環」。

呂禮詩認為，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的處境愈發艱難，「如果他真的低頭，政治生命結束只是最輕的代價。他還要面對國內極端派系的反撲，你覺得亞速營會饒了他嗎？」

