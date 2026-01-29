影/俄羅斯「夜間攻擊」手段曝光！小艦長：無人機「見光就打」
俄烏戰爭至今膠著，台灣前海軍艦長「小艦長」呂禮詩表示，如今前線實際戰況並未趨緩，俄羅斯正以無人機與能源打擊為核心，持續削弱烏克蘭的作戰能力與民心士氣。
呂禮詩在中天節目《全球大視野》表示，俄羅斯對於「咬進嘴裡的東西」，在戰略上幾乎不可能再吐出來，近期俄國多次進行高風險軍事示威，包括無人機逼近波蘭、羅馬尼亞空域，以及米格-31戰機貼近愛沙尼亞飛行，已使北約產生安全焦慮，「現在北約國家的心理狀態是『自己都快顧不好了』，聲援烏克蘭的聲音自然變小，武器援助也跟著減少。」
其中，防空系統的短缺被視為烏克蘭當前最大隱憂之一，「用愛國者防空飛彈去攔無人機，本身就是一種非常不對稱、也很不划算的消耗戰，長期根本撐不住。」
進入冬季後，俄羅斯加強對烏克蘭能源與基礎設施的打擊，「俄羅斯非常清楚，只要晚上有燈光，無人機就會循光打擊；讓你沒有電、沒有暖氣，整個社會就撐不下去。」他強調，這類攻擊並非單純的軍事行動，而是「瓦解作戰意志的一環」。
呂禮詩認為，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的處境愈發艱難，「如果他真的低頭，政治生命結束只是最輕的代價。他還要面對國內極端派系的反撲，你覺得亞速營會饒了他嗎？」
延伸閱讀
黃仁勳抵台將訪張忠謀、魏哲家 親曝6顆新晶片「超完美」
兩口肉換成毛豆「全死因風險降1成」 你的細胞工廠變身台積電！
賀瓏1年前喊「台積電賣了吧」！自稱知國家內幕 被網翻出熱議
其他人也在看
美軍從未撤離台灣？黃澎孝驚爆：換穿便服駐守樂山雷達站監控共軍
軍事評論員黃澎孝日前驚爆美軍實質上從未離開台灣，僅以便服人員駐守關鍵雷達站。他強調，台灣不應僅限於不對稱作戰，更需F-16等先進武器進行「心理戰」與「武嚇」，以有效嚇阻解放軍海上民兵並穩定民心士氣。日本資深媒體人矢板明夫也引述日航空自衛隊前司令評估，指台灣空軍實力遠超烏克蘭，飛行員精銳程度猶如「全運會選手打高中生」，此番言論為台灣空防實力注入強心針。黃澎孝更建議F-16掛載萬劍彈，作為反制中共人海三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
捍衛女戰士！空軍女飛官駕F-16戰機帥氣現身
[NOWnews今日新聞]兩岸關係緊張，共機與共艦持續擾台，空軍戰機頻繁升空攔截共機。國防部27至29日連續3天舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，今（28）日繼續邀請媒體參訪空軍嘉義基地第...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 發表留言
低成本高射速！ 「35快砲」彈幕能形成火網 抗中共無人機
台北市 / 綜合報導 空軍春節加強戰備，今(28)日也演練35快砲系統放列任務，其實服役40年的35快砲，因為雷達問題，一度被列入汰除名單，但面對共軍無人機群攻的新型態威脅，35快砲低成本、高射速還有高密度火力彈幕，可以形成阻殺攻擊型無人機的死亡火網，意外的起死回生。向目標掃射形成彈幕，這是空軍35快砲，有了AHEAD彈藥加持，可以在一瞬間，釋放上萬枚的鎢合金破片，形成阻殺攻擊型無人機的死亡火網。機腹一開，上百架的小型無人機全數出動，中共無人機母艦九天，可以瞬間發動，足以癱瘓敵方防空系統的蜂群攻擊。記者楊喻晴說：「35快砲在面對低空，廉價，以及數量龐大的無人機，的威脅的時候，其實它的低成本，以及高射速高密度火網，就成為不可取代的戰略武器。」事實上在海上第一線，我們的海軍艦艇上就有方陣快砲武器系統，每分鐘超過4500發，面對無人機攻擊，方陣快砲能在它撞擊艦體前，就精準破壞無人機動力系統或引爆彈頭，要是無人機躲過攻擊，靠近台灣35快砲系統則有硬殺能力，有機會納入台灣之盾T-Dome，部署在機場與雷達陣地等關鍵設施，進行最後防線的守衛任務。空軍防砲連排長莊立得說：「35快砲後來有構改為GDF-006，它前面可以加裝出速測量器，那給予電子信號後，AHEAD的彈會在目標前40至60公尺爆炸，發射152顆鎢鋼珠，形成一片空中有效的攔截彈幕。」可以說CP值很高的老朋友，35快砲陪伴空軍40年，一度因為雷達問題遭列入汰除名單，如今有了新任務起死回生，面對共軍無人機群，有了大展身手的空間。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現 還打算離開美國
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt，小布）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年底畫下句點，但兩人為了法國酒莊資產仍持續爭執。近日她接連處理房產，引發外界揣測，認為是長年訴訟耗掉大筆現金，讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。太報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
台灣比日本多的一項大優勢是「這個」！名將井口資仁直言大谷不會對台先發
體育中心／綜合報導世界棒球經典賽即將於3月開打，尋求衛冕的日本隊積極備戰，日媒請到名將井口資仁分析台日兩隊優勢，對此，他表示經典賽會使用的「投球計時器」，因為中職已經有使用，所以相較沒有設置的日本來說較有優勢，另外，井口資仁也認為日本「不會在台日戰派出大谷翔平先發」，首輪會以車輪戰的方式使用投手。FTV Sports ・ 6 小時前 ・ 發表留言
劉德華「隱婚20年」心酸內幕曝光 向太揭遭持棍圍堵！朱麗蒨竟曾躲車底
香港天王劉德華在演藝圈屹立超過40年，與老婆朱麗蒨於2008年在美國祕婚，2人鶼鰈情深，育有1女，如今小公主也已12歲，而當年紅透半片天的劉德華，隱婚多年，背後竟是有祕辛。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 發表留言
蔡英文醞釀回鍋？媒體人爆：賴清德很害怕
[NOWnews今日新聞]前立委蔡正元近日拋出震撼說法，直指前總統蔡英文即便卸任，仍牢牢掌握民進黨關鍵影響力，甚至不排除在2028年再度出馬，屆時恐怕重演「蔡賴大戰2.0」的權力對決。相關說法也引發政...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 發表留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
仔仔老婆喻虹淵原來這麼可愛！IG快問快答從夫妻相處聊到育兒日常，真實個性超圈粉！
面對粉絲狂誇「怎麼可以這麼漂亮」，喻虹淵先笑說感謝有美顏相機！也開心分享從去年開始慢慢調整飲食、搭配運動，一週大約運動一到三次，早餐吃拿鐵＋水煮蛋、午餐不忌口但不會吃到太撐、晚餐則視情況不餓就吃青菜豆腐湯，不追求極端，而是希望能長久維持，狀態看起來自然有...styletc ・ 3 小時前 ・ 發表留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【重磅快評】賴清德終於准辭 陳菊卻沒帶走一絲榮光
監察院長陳菊病假撐了400天，昨天終於請辭獲准。總統賴清德說陳菊第一時間就提辭呈，但他認為復健後有機會重回崗位，後來因復...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 2 天前 ・ 發表留言