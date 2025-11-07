(影) 俄軍三面包圍紅軍城失利! 反被烏軍無人機精準端掉整個指揮部

[Newtalk新聞] 紅軍城前線局勢進一步惡化。俄軍近日集中其最精銳的旅級部隊，沿 3 條主要攻勢路線發動進攻，試圖完全包圍這座頑強抵抗的城市。然而，烏克蘭守軍在多線反擊下成功阻斷部分包圍圈，使前線陷入激烈的拉鋸戰。





在紅軍城市中心，俄軍持續嘗試將烏軍逐出城區，戰鬥最為慘烈的地帶集中於里夫內至 E50 公路交叉口，並對 T0504 公路側翼發動猛烈攻擊。





西側前線方面，俄軍機械化與摩托化旅正嘗試突破穆拉夫卡地區的石油防線，尤其在莫洛傑茨克與烏達奇涅鎮附近，雙方使用無人機密集對轟，幾乎寸步難行。

俄羅斯在波克羅夫斯克方向的緩慢推進持續遭受重大損失。 圖:翻攝自X帳號@TheStudyofWar





南部與東側方向，俄軍再度發動包圍攻勢，但在嘗試向米爾諾赫拉德西進時遭烏軍無人機擊退。東北前線則由烏軍奪回部分主動權，烏軍日前成功收復沙霍韋鎮周邊區域，並向扎特紹克鎮發動反攻，阻止俄軍自南方的推進。





根據最新影片顯示，烏克蘭國家安全部隊（GUR）以一架攜帶 105 公斤彈頭的 FP-2 無人機精準打擊俄軍在被佔領阿夫迪伊夫卡的「魯比孔」無人機部隊總部。這場攻擊造成多名俄軍軍官及無人機操作員當場罹難，總部被徹底摧毀，被烏方視為對俄情報系統的重大打擊。





另一段流傳影片顯示，一架烏克蘭空軍米格-29 戰鬥機在東線戰場上空投下一枚 AASM「鐵鎚」滑翔炸彈，命中俄軍佔領陣地；另有烏軍戰機以精確制導炸彈摧毀俄軍在沃夫昌斯克南郊的突擊隊。這些精準空襲顯示烏軍仍保持相當的戰場主動與技術優勢。





雖然俄軍仍在紅軍城方向緩慢推進，但據多方情報顯示，其部隊正遭受重大人員與裝備損失。消息指出，北韓正增派後方部隊支援俄方作戰，而克里姆林宮也在為動員預備役人員前往烏克蘭鋪路。與此同時，烏軍在多布羅皮利亞戰術區推進，迫使俄軍幾乎全面撤離該區「兔耳形突出部」，成功鞏固戰線。





與此同時，烏軍在多布羅皮利亞戰術區推進，迫使俄軍幾乎全面撤離該區「兔耳形突出部」，成功鞏固戰線。 圖:翻攝自X帳號@FreudGreyskull





在政治層面上，俄羅斯總統普丁再度將俄國核武現代化計畫的「歷史責任」推給美國總統川普，稱其任期政策「迫使俄國擴軍」。然而分析人士指出，此舉旨在為俄國軍事擴張與戰爭正當性辯護。





比利時當局報告，布魯塞爾與列日機場附近於本週晚間出現不明無人機活動，暫無證據顯示與俄烏戰爭直接相關，但事件引發歐洲對戰火外溢的安全疑慮。

