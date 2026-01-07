（影）俄軍上月損失3.3萬人! 烏軍成功炸掉千公里外GRAU100號軍火庫

[Newtalk新聞] 俄烏前線持續激戰，烏克蘭武裝部隊已在各條戰線上展開全面反擊，外界估計俄軍去年一整年損失逾 30 萬人，而烏軍總司令瑟爾斯基也指出，光是在去年 12 月，俄軍就痛損 3.3 萬名士兵 。與此同時，俄羅斯境內所有機場已連續 3 天被迫關閉，而烏軍的長程無人機更深入俄國境內 900 多公里，成功摧毀了極具戰略價值的第 100 號國防部飛彈炮兵裝備總局（GRAU）軍火庫。





烏軍在哈爾科夫州附近也成功推進。 圖：翻攝自 X





根據 X 帳號「OSINTtechnical」與「Tendar」消息指出，位於俄羅斯柯斯多瑪州（Kostroma）內亞市（Neya）的第 100 號 GRAU 軍火庫，在前（5）日深夜遭遇烏軍長程無人機精準打擊，而攻擊地點距離烏克蘭邊境約 930 公里（570 英里），是俄軍在中部與西部戰區最重要的彈藥集中點。據消息，該次襲擊引發了長達數小時的劇烈連環爆炸，當地居民被迫緊急撤離，有評論形容，擊中此類「戰略級」軍火庫如同贏得「頭等大獎」，因為俄軍在武器出廠後，習慣將大量彈藥集中存放於此類基地，再分發至前線。

俄羅斯境內各機場在過去 72 小時內完全關閉，空中沒有任何民航機起降。 圖：翻攝自 X





與此同時，烏克蘭發動的「天空封鎖戰」也已進入第三天。據 X 帳號「HXR001」描述，俄羅斯境內各機場在過去 72 小時內完全關閉，空中沒有任何民航機起降。





雖然俄羅斯防空系統試圖攔截持續騷擾的烏軍無人機，但的烏軍無人機「無處不在」已讓俄羅斯民航局失去對空域的耐心。





外界估計俄軍去年一整年損失逾 30 萬人。 圖：翻攝自 X





X 帳號「GloOouD」ze發布影片顯示，烏軍利用海馬斯多管火箭系統，精準命中位於紅軍城（Pokrovsk）附近、距離接觸線僅 7 公里的俄軍集結點。

